《經濟通通訊社２９日專訊》針對美國將於近期啟動對華３０１關稅復審，中國貿促會新聞

發言人孫曉２９日稱，望美方全面聽取各方意見，公平公正開展調查。他表示，自２０１８年美

方對中國３６００億美元出口產品徵收３０１關稅以來，不僅嚴重破壞了中美之間正常的經貿交

往，而且給美國製造商、工人和消費者帶來更大成本壓力，還導致了不公平競爭。本次復審應成

為美方停止這一損人不利己行徑的良機。

美國先後自２０１８年７月和８月起分兩批對從中國進口的商品加徵２５％關稅，兩項行動

原定於今年７月６日和８月２３日結束。５月３日，美國貿易代表辦公室宣布將啟動對相關行動

的法定復審程序。復審程序已啟動逾半年，美方仍未有正式結果，換言之加徵關稅的措施仍在延

續。

美國貿易代表辦公室９月證實，在對中國與技術轉讓、知識產權和創新有關的行為、政策和

做法的３０１條款調查中，受益於關稅行動的（美國）國內產業代表要求繼續徵收關稅。

中國方面，對美國加徵關稅商品第七次排除延期清單將於１１月３０日到期。國務院關稅稅

則委員會決定，自２０２２年１２月１日至２０２３年５月３１日，對相關商品繼續不加徵中方

為反制美３０１措施所加徵的關稅。清單包括９２類商品，飛機自動駕駛系統的零件、自動駕駛

儀用零件及附件、純電動汽車或插電式混合動力汽車用鋰離子蓄電池系統等都在清單內。

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