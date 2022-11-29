《經濟通通訊社２９日專訊》中誠信國際董事長閆衍今日在一個年會上表示，在全力防範化

解債務違約風險的政策背景下，中國債券市場違約風險釋放減緩，呈現違約主體和違約規模雙減

的特徵，新增違約數量明顯減少。根據中誠信國際統計，今年年初至１１月中旬，債券市場合計

的違約規模不到３４０億元（人民幣．下同），同比降幅超過了８０％，達到了近五年以來的最

低水平。新增的違約發行人共計８家，同比減少１２家。

與此同時，更多的發行人通過展期的方式緩釋兌付風險，新增展期債券的數量同比大幅度增

加，但展期債券的延長兌付期限有所回落。截至１１月中旬，年內債券市場共有３９家發行人對

８５支債券兌付進行展期，已確認展期本息規模合計超過８８２０億元，達到了歷史新高。同時

，今年展期債券延長兌付期限有所縮短，這也體現出市場在兌付協商過程中對展期的方式接受程

度提高的同時，應對展期債券後續兌付的不確定性更加關注。



＊債券展期後完成兌付的比例僅２０％＊



閆衍表示，需要關注的是，從此前展期債券的兌付情況來看，對展期後完成兌付的債券僅有

２０％，超過８０％的展期債券仍發生違約或再次展期。展期的債券兌付比例佔比比較低，能否

按約定兌付仍存在較大的不確定性。

在融資疲軟、供需失衡，疊加市場信心尚未完全恢復的情況下，房地產市場依舊延續了低位

運行的態勢，行業信用風險持續釋放，年內房企的違約規模合計將近２００億元，在違約總規模

中佔比近６０％。展期規模超過７００億元，成為今年以來主要的風險事件發生的主體。

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