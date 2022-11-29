【ＦＯＣＵＳ】Ｋｅｙ Ｐｅｒｓｏｎ Ｒｉｓｋ？從馬雲失言，到小扎燒錢，再到「創投

之神」孫正義、「幣圈金童」Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ Ｆｒｉｅｄ跌落神壇，最新輪到獲《福

布斯》稱為「年輕精英」的Ｆｌｏｒｉ Ｍａｒｑｕｅｚ，其擔任聯合創始人的加密貨幣借貸平

台ＢｌｏｃｋＦｉ，周一（２８日）步ＦＴＸ後塵申請破產。



＊虛幣價格雪崩，「先驅」紛墜落＊



加密貨幣價格雪崩－－兩大鼻祖比特幣、以太幣齊較歷史高點蒸發四分三；由幣圈大佬ＣＺ

背書的幣安幣，亦難逃腰斬；ＳＢＦ點石成金的ＦＴＸ代幣，更暴瀉９８％－－曾經站在雪山之

巔搖臂?喊的一眾「先驅」，紛紛墜落。「新興市場之父」麥樸思甚至指，比特幣下一目標是１

萬美元。

繼全球第三大加密貨幣交易平台ＦＴＸ月初申請破產後，估值一度高達３０億美元的

ＢｌｏｃｋＦｉ亦最新申請破產。據公司向破產法院提交的文件顯示，債權人超過１０萬名，其

中僅對前十大債權人的欠款就近１２億美元，甚至欠美國證交會３０００萬美元（基於１億美元

和解協議）。

除了跟ＦＴＸ一樣提供加密貨幣交易服務，ＢｌｏｃｋＦｉ最為人津津樂道的就是，允許持

有加密貨幣的人以此為抵押獲得美元貸款，或存入加密資產賺息。其陷入流動性危機早在７月已

現端倪，由於貸款對象之一的加密貨幣對沖基金三箭資本（Ｔｈｒｅｅ Ａｒｒｏｗｓ

Ｃａｐｉｔａｌ）申請破產，公司錄８０００萬美元呆帳損失，但隨即獲「白衣武士」ＦＴＸ允

諾提供４億美元循環信貸額度，並授權對方可以最高２﹒４億美元的可變價格收購。



＊創始人光環推動市值膨脹終清零＊



因為上述交易，已從金童淪為老千的ＳＢＦ，甚至被主流媒體盛贊為「加密界的摩根大通」

；同樣，以為找到救星的ＢｌｏｃｋＦｉ，實際上只是搭上一艘即將沉沒的?巨輪，而其從

ＦＴＸ實際獲得的「救助」，僅是２﹒７５億美元的穩定幣。

本月９日，即在ＦＴＸ申請破產前一天，Ｆｌｏｒｉ Ｍａｒｑｕｅｚ發推強調，「

ＢｌｏｃｋＦｉ所有產品運行正常」；但次日即宣布暫停客戶提款；很快１４日承認「對ＦＴＸ

和關聯公司有重大風險敞口」；最終昨日宣布申請破產。

從ＦＴＸ到ＢｌｏｃｋＦｉ大廈一夜即傾，震源是由創始人物光環推動的市值膨脹，最終破

滅清零，巨額流動性缺口大白天下。書寫同樣劇本的，還有以無實際抵押的股權擔保，大興槓桿

激進投資的軟銀創始人孫正義，最終欠下軟銀高達４７億美元。

當港府篤定「與未來競爭」管理虛擬資產，如何有效防止打著ＤＬＴ（分布式分類帳技術）

技術旗號，實際是操縱、營銷的傳統中心化交易？且看傳言合夥人走佬的港產虛幣交易所ＡＡＸ

倒閉疑雲如何收科。

