《經濟通通訊社２９日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，根據董

事會提名委員會的建議委任羅來君為第九屆董事會執行董事候選人，並委任蔡洪平為第九屆董事

會獨立非執行董事候選人，委任需待股東批准。

該集團指，羅來君為中國南方航空集團黨組副書記，以及該集團副總經理，而蔡洪平為漢德

產業促進資本主席。（ｗｈ）

