《經濟通通訊社２９日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，根據董
事會提名委員會的建議委任羅來君為第九屆董事會執行董事候選人，並委任蔡洪平為第九屆董事
會獨立非執行董事候選人，委任需待股東批准。
該集團指，羅來君為中國南方航空集團黨組副書記，以及該集團副總經理，而蔡洪平為漢德
產業促進資本主席。（ｗｈ）
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29/11/2022 07:53
《國企紅籌》南方航空（０１０５５）建議委副總經理羅來君任執董
《經濟通通訊社２９日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，根據董
事會提名委員會的建議委任羅來君為第九屆董事會執行董事候選人，並委任蔡洪平為第九屆董事
會獨立非執行董事候選人，委任需待股東批准。
該集團指，羅來君為中國南方航空集團黨組副書記，以及該集團副總經理，而蔡洪平為漢德
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