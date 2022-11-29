《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指低開５７３點，報１７０００點。最高跌

２０９點報１７３６４點，最低跌７３９點報１６８３３點。恒指收報１７２９７點，跌２７５

點或１﹒５７％。

北水全日淨流入６６﹒３８億元，增加１８６﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１８２﹒８７億元增加２４﹒８％。其中港股通成交３７２﹒３億元，佔總成交

３１﹒５％。

盈富基金跌１﹒４７％報１７﹒４２元，北水淨買入１８﹒５億元；恒生中國企業跌

１﹒４９％報５９﹒５４元，北水淨買入１０﹒６億元；美團升２﹒０５％報１３９﹒４元，北

水淨買入８﹒２億元。

騰訊控股跌１﹒１％報２７０元，北水淨賣出５﹒５億元；香港交易所跌２﹒９９％報

２７９元，北水淨賣出１億元；藥明生物跌０﹒８４％報４７﹒３５元，北水淨賣出５７００萬

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） １８﹒４６

恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒５９

美團 （０３６９０） ８﹒１９

建設銀行 （００９３９） ２﹒４３

碧桂園 （０２００７） ２﹒１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） －５﹒４８

香港交易所 （００３８８） －１﹒０３

藥明生物 （０２２６９） －０﹒５７

李寧 （０２３３１） －０﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

