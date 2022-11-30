《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國銀行研究院在北京發布《２０２３年

經濟金融展望報告》指出，２０２２年面對國內國際多種超預期因素衝擊，中國政府持續加大穩

經濟政策力度，全年經濟呈現「Ｖ」型走勢。前三季度ＧＤＰ累計同比增長３％，預計四季度增

長３﹒８％左右，全年增長３﹒２％左右。與過去相比，２０２２年國內疫情防控難度進一步加

大，疫情及其管控措施對經濟活動擾動持續加大，是拖累經濟增長的重要因素。若按２０１９年

同期增速進行估算，預計疫情拉低２０２２年ＧＤＰ累計同比約２﹒８個百分點。



＊悲觀情景下，２０２３年ＧＤＰ增長３﹒６％＊



展望２０２３年，中國經濟將步入內外需增長動能轉換期，發展面臨的內外部環境和條件或

將有所改善，宏觀經濟各項指標將較上年有所回升。但回升的幅度取決於疫情防控措施的持續優

化以及國內市場需求和信心的修復程度。考慮到多種因素變化的不確定性，在悲觀、基準、樂觀

三種情景下，預計２０２３年ＧＤＰ分別增長３﹒６％、５﹒３％、６﹒６％左右。報告稱，

２０２３年是政府換屆之年，做好各項政策的銜接，確保政策連續性、穩定性至關重要。宏觀政

策要著力「穩增長促回升、防風險保安全」，改善市場主體信心和預期，持續恢復和增強經濟內

生增長動力。



＊全球經濟向衰退演變，跨境資本加速回流美國＊



展望２０２３年，全球經濟將由「滯脹」向衰退演變，全球高通脹態勢將在一定程度上得到

緩解。美聯儲加息步伐有望放緩，跨境資本仍將延續回流美國趨勢，但速度和幅度趨於下降。

關於全球銀行業發展形勢，《報告》認為，２０２３年，全球銀行業經營環境的不確定性持

續存在，盈利能力將有所減弱，從而制約資本充足水平提升和資產規模擴張，不良貸款壓力依然

存在。中國銀行業經營環境將持續向好，進入高質量發展新階段，信貸投放更加精准直達，零售

業務深化轉型，普惠金融、綠色金融穩步推進，綜合化、國際化縱深發展，數字化推動金融服務

生態全面升級。

關於全球經濟金融形勢，《報告》認為，受多種因素影響，今年全球經濟「滯脹」風險不斷

加大。美元指數和美債收益率大幅上行，跨境資本加速回流美國，離岸美元流動性持續收緊。

