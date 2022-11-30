《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中行研究院發表報告稱，本輪房地產市場

風險及其影響程度超過過去行業低谷時期，目前信用風險仍未出清。２０２２年以來市場持續下

行，房企違約事件頻發，企業出險後資金快速枯竭，大中型房企、示範性民企和國資背景房企都

未能幸免，導致較大範圍停工爛尾項目。

報告強調，本輪房地產行業風險的嚴重性、廣泛性和影響深遠性都超過過去。儘管自

２０２１年個別房企暴雷以來，政策加大房企金融支持力度，不少房企積極重組債務，但目前行

業債務風險依然較高。房企海外債償債高峰將持續到２０２３年。境內債務到期規模雖然從

２０２１年後有所下行，但體量明顯大於境外債。信託將在２０２２年四季度和２０２３年一季

度出現償債高峰。



＊預計全年房地產開發投資最樂觀情境下仍跌８％＊



報告同時也指出，１１日，人行、銀保監發布「金融１６條」，從開發貸款、信用貸款、信

託貸款、債券和信託融資等表內表外各類融資渠道對房企融資予以積極支持，標誌著房地產供給

端支持政策由保項目轉向保市場主體。預計這將有助於化解房企流動性風險，防止風險蔓延。

報告指出，２０２２年房地產市場深度下行，從投資、消費、產業鏈上下游、風險、預期等

多個方面對經濟造成較大拖累。其中，房地產開發投資不僅是ＧＤＰ的重要組成部分，還通過產

業鏈上下游拉動對其他行業增加值產生影響。２０２２年１－１０月，房地產開發投資累計下降

８﹒８％，預計２０２２年房地產開發投資增速在悲觀、中性和樂觀情況下分別為跌９％、

８﹒５％和８％左右。

