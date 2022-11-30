《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海公布《上海市住房租賃條例》，明確

禁止群租，加大對個人「二房東」監管力度，自明年２月起施行。這是繼北京之後，第二部出台

的地方層面住房租賃條例。

《條例》明確規定禁止群租，禁止將違法建築、擅自改變使用性質的房屋用於出租；明確街

鎮應當對此加大查處和整治力度，定期組織排查，發現安全隱患的，應當及時督促整改；規定街

鎮應當加大對「商業辦公用房、廠房擅自改變房屋結構和規劃用途」的查處和整治，對在整治期

間尚有承租人實際居住的，應當納入基層治理範疇。同時，要完善登記備案制度，要求出租人不

得強逼變更、解除住房租賃合同，提前收回租賃住房；承租人應當合理、安全使用房屋及設施、

設備，不得擅自改變房屋用途、結構或者實施違法搭建行為等。

《條例》還明確加大對個人「二房東」監管力度，規定個人以營利為目的轉租房屋達到規定

數量，從事住房租賃經營活動的，應當依法辦理市場主體登記。要對企業和從業人員加強管理，

建立企業備案制度，要求住房租賃企業、房地產經紀機構為從業人員辦理從業信息卡，從業人員

需持卡實名從業。規範房源信息發布，要求發布的房源信息真實有效；通過網絡信息平台發布房

源信息的，要求平台經營者核實發布者提交的材料並建檔保存。實行資金監管，住房租賃企業承

租個人住房從事轉租業務的，要求開立資金監管專用帳戶，並按規定將相關資金存入該帳戶。此

外，《條例》對哄抬價格、不正當競爭、洩露個人信息等行為，明確予以禁止。

