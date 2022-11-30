《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國

經濟學家胡一帆今日在媒體分享會上表示，最近國內發布的一系列政策控制了尾部風險，經濟重

啟正在進行時。她預計明年３月中國將實現全面開放，沒有任何封鎖，國際旅行者可以自由出入

中國，因此明年下半年會為經濟帶來巨大反彈，料中國經濟會從今年的３％升到明年的５％。具

體來說，今年四季度至明年一季度經濟還是比較疲軟，二季度略有復甦，下半年則大幅反彈。

胡一帆指出，基建、製造業及消費將成為明年經濟增長的三大動力。其中，基建投資一直較

強勁，特別是國家大力建設的高鐵項目、城際鐵路的建設等；製造業的投資今年相當具有韌性，

明年還將持續，特別是芯片、新材料等高科技產業；房地產投資預計今年將下滑８％－１０％，

明年降幅會收窄。隨著對製造業投資的加大，明年製造業可能有５％－７％的增長。

另外，消費今年相當疲軟，但在防疫新２０條公布之後，中國對放開非常堅定，明年３月的

兩會可能有更重要的舉措宣布。受疫情影響，她預計中國今年全年的消費增長約為１％；料明年

全年消費增長將反彈至５％，進一步帶動經濟增長。

