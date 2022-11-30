《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海農商銀行今日上午與上海港城開發集
團、寶龍地產（０１２３８）、復地集團簽署戰略合作協議，將為三家企業提供總額２００億元
人民幣的意向性綜合授信額度，包括但不限於房地產開發貸款、租賃住房貸款、保障性住房開發
貸款、城市更新改造貸款、新城建設貸款、房地產併購貸款、住房按揭貸款、債券承銷與投資等
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30/11/2022 14:22
【內房困局】上海農商行為三房企提供總額２００億意向性授信額度
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海農商銀行今日上午與上海港城開發集
團、寶龍地產（０１２３８）、復地集團簽署戰略合作協議，將為三家企業提供總額２００億元
人民幣的意向性綜合授信額度，包括但不限於房地產開發貸款、租賃住房貸款、保障性住房開發
貸款、城市更新改造貸款、新城建設貸款、房地產併購貸款、住房按揭貸款、債券承銷與投資等
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