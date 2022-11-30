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AH股新聞

30/11/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒６９億元，買美團沽碧桂園

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指低開６３點，報１８１４１點。最高升４４０點報
１８６４５點，最低跌１５２點報１８０５２點。恒指收報１８５９７點，升３９２點或
２﹒１６％。
　　北水全日淨流入２７﹒６９億元，上日淨流出１０﹒９８億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是碧桂園（０２００７）、新東方在綫（０１７９７）、小鵬汽車（０９８６８）。
　　主板成交２２２０﹒８９億元增加３３﹒２％。其中港股通成交５０１﹒３億元，佔總成交
２２﹒６％。
　
＊廣州部分區域解除疫情防控＊
　
　　內媒報道指，廣州部分區域發布通告，解除疫情防控臨時管控區。同程旅行　
（００７８０）資料顯示，消息發布後，大量遊客登陸平台搜索廣州出發的旅行產品。截至今天
下午三時點，廣州出港機票搜索量為前日同一時段的４倍，機票訂單量較前日時段增長１２６％
。廣州出發的火車票搜素量上漲超過三倍。
　　美團升５﹒２８％報１６３﹒６元，北水淨買入７億元；中國移動升０﹒４９％報
５１﹒７５元，北水淨買入４﹒２億元；騰訊控股升０﹒４９％報２８７﹒２元，北水淨買入
４﹒１億元。
　　碧桂園跌１﹒３１％報３﹒０１元，北水淨賣出１﹒１億元；新東方在綫升８﹒１８％報
４１元，北水淨賣出１億元；小鵬汽車升１６﹒０３％報３３﹒６５元，北水淨賣出０﹒８億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒９８
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　４﹒１７
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４﹒１４
　　中國聯通　（００７６２）　　　　　　３﹒０６
　　九毛九　　（０９９２２）　　　　　　２﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　－１﹒１２
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒０１
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　－０﹒８０
　　國美零售　　（００４９３）　　　　　－０﹒７５
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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