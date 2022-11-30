《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指低開６３點，報１８１４１點。最高升４４０點報
１８６４５點，最低跌１５２點報１８０５２點。恒指收報１８５９７點，升３９２點或
２﹒１６％。
北水全日淨流入２７﹒６９億元，上日淨流出１０﹒９８億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是碧桂園（０２００７）、新東方在綫（０１７９７）、小鵬汽車（０９８６８）。
主板成交２２２０﹒８９億元增加３３﹒２％。其中港股通成交５０１﹒３億元，佔總成交
２２﹒６％。
＊廣州部分區域解除疫情防控＊
內媒報道指，廣州部分區域發布通告，解除疫情防控臨時管控區。同程旅行
（００７８０）資料顯示，消息發布後，大量遊客登陸平台搜索廣州出發的旅行產品。截至今天
下午三時點，廣州出港機票搜索量為前日同一時段的４倍，機票訂單量較前日時段增長１２６％
。廣州出發的火車票搜素量上漲超過三倍。
美團升５﹒２８％報１６３﹒６元，北水淨買入７億元；中國移動升０﹒４９％報
５１﹒７５元，北水淨買入４﹒２億元；騰訊控股升０﹒４９％報２８７﹒２元，北水淨買入
４﹒１億元。
碧桂園跌１﹒３１％報３﹒０１元，北水淨賣出１﹒１億元；新東方在綫升８﹒１８％報
４１元，北水淨賣出１億元；小鵬汽車升１６﹒０３％報３３﹒６５元，北水淨賣出０﹒８億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ６﹒９８
中國移動 （００９４１） ４﹒１７
騰訊控股 （００７００） ４﹒１４
中國聯通 （００７６２） ３﹒０６
九毛九 （０９９２２） ２﹒５４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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碧桂園 （０２００７） －１﹒１２
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒０１
小鵬汽車 （０９８６８） －０﹒８０
國美零售 （００４９３） －０﹒７５
工商銀行 （０１３９８） －０﹒５４
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