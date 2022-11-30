《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５０﹒６２億元，買盤超賣盤，流入６９﹒３８億元，佔每日額度１３﹒３４％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９４﹒３５億元，買盤超賣盤，流入
２５﹒６５億元，佔每日額度６﹒１１％。
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30/11/2022 16:24
《滬港通》北上全日流入６９﹒４億，南下全日流入２５﹒７億
《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４５０﹒６２億元，買盤超賣盤，流入６９﹒３８億元，佔每日額度１３﹒３４％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９４﹒３５億元，買盤超賣盤，流入
２５﹒６５億元，佔每日額度６﹒１１％。
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