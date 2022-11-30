《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平向第四屆中俄能源商務論壇致賀信
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國家主席習近平２９日向第四屆中俄能源商務論壇致賀信。習近平指出，中方願同俄方一道，打
造更加緊密的能源合作夥伴關係，促進能源清潔綠色發展，共同維護國際能源安全與產業鏈供應
鏈穩定。
央企密集部署，能源保供形勢穩定
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近日，寒潮來襲，多地氣溫驟降。國家能源集團、中國華電、中國石化、中國華能等多家央企密
集部署能源資源保供穩價，確保社會經濟發展和民生用能需求。
政策接續發力，推動房地產轉型發展
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昨日地產股掀起漲停潮，並帶動其他行業板塊走強。這既是市場對房地產融資政策優化調整的直
接回應，也是市場預期改善、信心增強的直觀反映。此前，中證監調整優化五項股權融資措施，
支持房地產市場平穩健康發展。
《上海證券報》
「新五條」核心是支持修復優質房企資產負債表
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中證監近日決定在股權融資方面調整優化五項措施。專家認為，通過放寬融資通道，支持優質房
企修復資產負債表，在購買存量項目、償還債務、項目交付等方面補充資金，有助於進一步減輕
當前房企資金壓力，也有助於「保交樓」政策落地。
人民幣國際化「遍地開花」
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人民幣國際化成果持續鞏固並深化。環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）近日發布數據顯示，
今年１０月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣維持全球第五大活躍貨幣。
股份行城商行接力大行簽約房企
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近日，多家銀行與房企密集簽署戰略合作協議，並提供可觀的意向性授信額度。目前披露了授信
額度的有工行、中行、交行、郵儲銀行、興業銀行、上海銀行，已合計提供意向性授信
２﹒１３５萬億元人民幣。
《證券時報》
房地產板塊市值暴增，業界看好行業信用修復
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隨著中證監支持房企股權融資這「第三支箭」正式發射，信貸、債券、股權三個融資渠道「三箭
齊發」，合力推動房地產融資。受此影響，昨日Ａ股地產股強勢大漲，多隻個股漲停。粗略計算
，房地產板塊市值一天暴增１２００億元人民幣。
金融部門「三箭齊發」，房地產市場有望逐步企穩
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中證監近期調整優化了房企股權融資的舉措，實施改善優質房企資產負債表計劃。一系列舉措抓
住了上市房企融資的關鍵環節，政策力度較大，響應了市場呼籲，有助於房地產市場盤活存量，
防範風險，助力穩定宏觀經濟運行。
四城土拍揭曉，北京６宗地收金１３５億超預期
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北京、杭州、武漢等地第四輪集中土拍昨日收官，無錫則率先完成第五輪集中土拍。業內人士指
，北京第四輪土拍熱度一定程度上超出預期；杭州土拍熱度分化依舊，同時企業拿地更加理性；
武漢、無錫土地市場則較為冷清。（ｌｃ）
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