《神州經脈》官媒《新華社》最新公布，前中國國家主席江澤民患白血病合併多臟器功能衰

竭，搶救無效，於２０２２年１１月３０日１２時１３分在上海逝世，享年９６歲。

內地陸續放寬防疫措施，繼鄭州市宣布解除流動性管理後，廣州市感染個案最多的海珠區、

荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區均陸續宣布防疫放寬措施。廣州１１個區２９日宣布

禁止堂食，為疫情三年來首次，但政策生效未夠一日，３０日下午從化區又宣布恢復餐飲堂食。

滬綜指今日好淡爭持，全日小升０﹒０５％，收報３１５１﹒３４點，深成指升０﹒１８％

，創業板指升０﹒２４％。兩市全日成交９３１７億元（人民幣．下同），按日跌３﹒８％，外

資循陸股通淨流入４９﹒１７億元，連續兩日淨流入。

國家統計局公布，今年１１月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８％，比上月下降

１﹒２個百分點，為連續第二個月下跌，創今年４月以來七個月新低，亦低於市場預期的４９％

。１１月份，非製造業商務活動指數為４６﹒７％，比上月下降２﹒０個百分點，低於臨界點，

非製造業景氣水平有所回落。

鑒於中國的防疫限制和地產業困境，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）可能不得不下調對中國經

濟增長的預測。ＩＭＦ本來預計中國今年ＧＤＰ將增長３﹒２％，明年增長４﹒４％。ＩＭＦ總

裁格奧爾基耶娃周二（２９日）在柏林表示，中國的確有財政空間來提振經濟，應對任何增長放

緩壓力。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１１月份，受國內疫情點多面廣頻發，

國際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，中國採購經理指數回落，製造業下行壓力有所加大。

１１月，生產指數為４７﹒８％，比上月下降１﹒８個百分點，繼續位於臨界點以下；新訂單指

數為４６﹒４％，比上月下降１﹒７個百分點，其中新出口訂單指數為４６﹒７％，比上月下降

０﹒９個百分點，製造業生產和國內外市場需求均有所回落。主要原材料購進價格指數為

５０﹒７％，低於上月２﹒６個百分點，製造業原材料採購價格總體水平漲幅收窄；出廠價格指

數為４７﹒４％，低於上月１﹒３個百分點，產品出廠價格總體水平繼續回落。１１月份，部分

地區受疫情影響較大，市場活躍度降低，服務業恢復有所放緩。商務活動指數降至４５﹒１％，

低於上月１﹒９個百分點。在調查的２１個行業中，有１５個位於收縮區間，其中道路運輸、航

空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於３８％，行業業務總

量明顯回落。



２﹒ 中國正在推動芯片自給自足，各地政府為芯片相關投資項目鋪開紅地毯。據英國《金融時

報》報道，中國為應對美國的制裁，準備招募阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）共

同助力設計半導體芯片。中國為打造芯片智慧財產權，已組織多家國內公司和中科院等研究單位

，成立了北京開源芯片研究院。成立芯片研究院的目的，是要降低對軟銀旗下ＡＲＭ的依賴；全

球大多數半導體和Ａｒｍ的技術架構有關。此外，俄羅斯衞星通訊社報道，俄羅斯副總理諾瓦克

（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｎｏｖａｋ）在俄中能源商務論壇上表示，俄羅斯央行和中國人民銀行

正在努力建立兩國間不使用ＳＷＩＦＴ的結算系統，兩間央行正研究在中國開設俄企帳戶和在俄

開設中企帳戶的可能。提到，在石油、石油產品、煤炭及天然氣等供應上，俄羅斯和中國正在積

極地轉為以本幣結算，將有助防止風險，並有助盧布和人民幣成為世界儲備貨幣。



３﹒ 英國首相辛偉誠早前發表上任後首次外交政策演說，指與中國的黃金時代已經結束，英國

必須發展新的對華策略，但不能採取冷戰的方式。此番言論被認為是繼美國、澳洲等國家後，最

新一個明確表達與中國關係冷卻的西方國家。中國官媒《環球時報》日前展開反擊，並用數據說

話。報道引述國家商務部的統計數據稱，去年英國在中國新設企業６１２家，是所有歐洲國家中

最多。截至２０２１年底，英國在中國設立企業１１１９９家，累計投資量為２７５億美元，均

排在德國之後，名列歐洲第二。 而以今年首十個月計，英國對中國的投資金額同比增長超過

４０％，增幅在全球範圍內僅次於亞洲的南韓和歐洲的德國，位列第三。中國是英國第二大貿易

夥伴，僅次於美國。環時引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，英方近日對華言

論是迫於國內壓力的需要，或者是英國國內各種矛盾和立場相互平衡的結果。但是，基於英國目

前的經濟現狀，有些觀點可能只停留在口頭上，不一定會落實到具體政策。



４﹒ 英國外交部就英國廣播公司ＢＢＣ記者在上海採訪封控抗議期間被警方逮捕毆打一事，傳

召中國駐英大使鄭澤光。英國外相祁湛明指事件令人深感擔憂，強調保障新聞自由是英國信仰的

核心，傳媒不受干擾以及毋須懼怕受襲擊是非常重要。新聞和示威自由都應該獲得尊重，無一個

國家例外。英國外交部官員在國會回應緊急質詢時指，英國政府向鄭澤光表明ＢＢＣ記者勞倫斯

被捕一事是不能接受，要求中方給予完整解釋。中國駐英大使鄭澤光隨後發聲明，批評毆打記者

的指控是歪曲事實、惡意詆毀，強調中方絕不接受無理指責。他重申，涉事記者一直未向警方表

明身份，並且拒絕配合警方執法行動，警方將他強制帶離後讓他離開。又強調外國記者在中國依

法享有新聞報道權利，同時必須遵守中國法律法規，奉勸英方加強對英國媒體駐華記者的教育，

要求他們遵守當地法律法規和新聞職業道德，不得從事與記者身份不符的活動，並敦促英方尊重

事實，謹言慎行，停止玩弄雙重標準。



５﹒ 多家銀行近日與房企密集簽署戰略合作協議，並提供了可觀的意向性授信額度。截至目前

已披露授信額度的包括工行、中行、交行、郵儲銀行、興業銀行、上海銀行，合計提供意向性授

信２﹒１３５萬億元。而已簽約的銀行既包括國有大行，也包括股份行和城商行。簽約房企既有

國有房企，也有民營房企；既有房地產開發企業，也有住房租賃企業。從簽約層級看，既有「總

對總」的銀行總行與全國性房企的簽約，也有銀行分行與當地房企的簽約。分析人士指，各家銀

行通過加大對房地產企業意向性授信，加快「保交樓」配套融資資金投放，推動相關項目復工復

建和盡快交付。與此同時，福星股份（深：０００９２６）、世茂股份（滬：６００８２３）、

北新路橋（深：００２３０７）３家Ａ股公司２９日晚不約而同發布籌劃定增事項公告，成為中

證監優化房企股權融資政策後的首批落地案例。此外，龍湖集團（００９６０）２０億元中期票

據２９日完成簿記，由此宣告「第二支箭」首單的成功發行。該筆債券最終發行利率為３％，處

於發行區間的下沿。這筆債券發行利率創下了中債增進擔保民營房企債券的新低，也接近同期發

行的三年期國開債。



６﹒ 鮑威爾將於當地時間周三（３０日）發表講話，市場料會鞏固聯儲局將於下月調低加息幅

度的期望。不過，聖路易聯儲銀行行長布拉德日前表示，市場低估了加息的可能性，明後２年的

基準利率可能需要保持在５厘以上。紐約尾盤，美匯指數小漲０﹒１４％，至１０６﹒８３，是

一周以來最高。人民幣中間價止步三連貶，即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開７８點子，全日漲

２４４點，收報７﹒１４１９，實現兩連漲，收盤價創１１月２２日以來逾一周新高。交易員稱

，儘管中國疫情仍處於高位增長階段，但市場對防疫政策放鬆似乎仍抱有期待，短期人民幣走勢

易受市場情緒擾動，匯價料延續寬幅震盪。今日公布的中國ＰＭＩ數據遜於預期，但對市場影響

較為有限。興業研究最新觀點認為，近期資金回流股市，１２月人民幣有望延續１１月以來的升

值回調波段。在春節前剛性結匯需求下，人民幣將重現歲末年初的強勢。中期則維持美元兌人民

幣上行周期尚未結束的觀點。



７﹒ 內地新冠疫情連續第二日回落，昨日（２９日）本土新冠確診及無症狀感染合計

３７６１２宗，按日跌２％。北京新增４３８６例新冠陽性，連續第二日突破４千宗。上海新增

本土新冠肺炎確診病例１１例和無症狀感染者１７６例，其中７例確診病例和５例無症狀感染者

在社會面發現。據廣東衛健委，１１月２９日０－２４時，廣東省新增本土確診病例７７０例。

其中，廣州５４１例，深圳７４例。另有本土無症狀感染者轉確診７４８例，廣州佔絕大部分

（６９５例）。廣州本土疫情持續嚴峻，截至昨日全市１１個區均已禁止堂食，為疫情三年來首

次。此外，鄭州市疫情防控發布會宣布，１１月２９日２４：００起，除高風險區外，其他區域

解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。官媒連日來發文探討疫情封控措施。「新華時評」指出

，愈是非常時期，愈要把老百姓的冷暖記在心上，將「剛性」的疫情防控工作與「柔性」的民生

服務工作更好地結合起來，既服務好影響群眾生命安全的「急迫事」，亦關照好疏解焦慮情緒的

「暖心事」，耐心細致周到做好群眾服務工作，讓民生保障溫度驅散疫情陰霾。



８﹒ 在過去數日內地多個城市接連出現針對現行防疫政策的抗議活動，對當局管治帶來挑戰。

中央政法委書記陳文清２８日主持召開中央政法委員會全體會議，強調要堅決依法打擊敵對勢力

滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。要及時疏

導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。會議指出，政法機關要以有力舉措貫徹落實黨的

二十大精神，堅決維護國家安全和社會穩定。要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政

治判斷力、政治領悟力、政治執行力。會議研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門

落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生

命財產安全。（ｗｌ）

