《鍾之日記》１１月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：小升。



內地新冠疫情連續第二日回落，昨日（２９日）本土新冠確診及無症狀感染合計３７６１２

宗，按日跌２％。廣東仍是疫情重災，昨日新增８７５４宗本土個案，當中有８８％來自廣州。

廣州１１個區２９日宣布禁止堂食，為疫情三年來首次，但政策生效未夠一日，今日下午即出現

急轉向，在廣州市衛健委１５時召開疫情防控新聞發布會前夕，多區已率先宣布防疫放寬措施。

番禺區即時解除所有疫情防控臨時管控區，天河區宣布即時解除員村等臨時管控區的管控措施，

海珠區發布優化完善疫情防控措施的通告，密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離

條件的密切接觸者實施居家隔離等。從化區最進取，宣布恢復餐飲堂食及明日學生可返學。

廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹在發布會上公布，各區正在進一步優化５方面防

控措施。包括高風險區以單元、樓棟為單位劃定，封控管理要快封快解，不得隨意擴大密切接觸

者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準；密接者可居家隔離，不按行政區域開展

全員核酸檢測；加快疫苗接種等。



＊Ａ場１１月累升８﹒９％＊



在１１月最後一個交易日，滬綜指好淡爭持，全日小升０﹒０５％，收報３１５１﹒３４點

，１１月累升８﹒９％。深成指今日升０﹒１８％，創業板指升０﹒２４％。兩市全日成交

９３１７億元人民幣，按日跌３﹒８％，外資循陸股通淨流入４９﹒１７億元，連續兩日淨流入

。

國家統計局公布，今年１１月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８％，比上月下降

１﹒２個百分點，為連續第二個月下跌，創今年４月以來七個月新低，亦低於市場預期的４９％

。１１月份，非製造業商務活動指數為４６﹒７％，比上月下降２﹒０個百分點，低於臨界點，

非製造業景氣水平有所回落。



＊恒指１１月大漲２６﹒６％＊



廣州搶先解封，優化防控措施，魚缸喜見曙光。恒指昨日急升９０６點後，今日再飆近四百

點，整個１１月升３９１０點或２６﹒６％。

恒指低開６３點或０﹒３５％，之後掉頭回升，最多升４４０點，高見１８６４５，創兩個

半月高位，尾市回順，最終收報１８５９７，升３９２點或２﹒１６％；國指造６３７４，升

２﹒２％。科指收３７９８，升２﹒８％。ＭＳＣＩ換馬下，大市全日成交增至２２２０﹒８９

億元。

內地嚴厲防疫措施放寬在望，消費股率先興奮，奈雪的茶（０２１５０）升１７﹒１１％，

連升３日，累計升幅２８﹒８７％。海底撈（０６８６２）升１５﹒４６％，連升３日，累計升

幅３８﹒１５％。九毛九（０９９２２）升１２﹒２６％，呷哺呷哺（００５２０）升

１０﹒９％，周黑鴨（０１４５８）升８﹒１％。



＊馬雲神隱東京，阿里連彈２日＊



阿里巴巴（０９９８８）創始人、曾經的中國首富馬雲，兩年前因批評中國監管機構基本上

沒有系統，又稱國有銀行停留在「當鋪思維」後，他創辦的螞蟻集團和阿里巴巴，面臨一系列的

監管打壓。而他也幾乎從公眾視野中消失，令他的行蹤總是備受外界關注。據英國《金融時報》

引述知情人士報道稱，馬雲過去這半年來和家人居住在日本東京市中心低調過日，平常除了工作

以外就是泡湯、滑雪，還會定期前往美國和以色列。

有日本現代藝術界人士稱，馬雲開始熱衷收藏，以水彩畫打發閑暇時光，還有人說他利用在

日本的時間將商業興趣拓展到了電子商務技術之外，進入了可持續發展領域。

另外，中國正在推動芯片自給自足，各地政府為芯片相關投資項目鋪開紅地毯。據英國《金

融時報》報道，中國為應對美國的制裁，準備招募阿里巴巴和騰訊（００７００）共同助力設計

半導體芯片。

阿里今日彈１﹒５％，報７９﹒９元，兩連升。其他科網股同走高，美團（０３６９０）升

５﹒３％，京東集團（０９６１８）升３﹒８％，騰訊微升０﹒５％。



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