《經濟通通訊社３０日專訊》在科創板上市剛兩月的德邦科技（滬：６８８０３５）２９日

晚間公告，公司實際控制人之一、董事長解海華因個人原因正協助監察機關調查。在協助調查期

間，解海華不能履行公司董事長、法定代表人職責，暫由公司董事、總經理陳田安代為履行職責

。

德邦科技表示，目前公司生產經營未受到實質性影響，經營情況一切正常。不過，德邦科技

今低開低走，目前挫逾１３％。

德邦科技是一家專業從事高端電子封裝材料研發及產業化的國家級專精特新「小巨人」企業

，主要產品包括集成電路封裝材料、智能終端封裝材料、新能源應用材料、高端裝備應用材料四

大類別。



＊大基金為第一大股東，惟無實際控制權＊



根據公司公開披露，截至２０２２年９月３０日，國家集成電路產業投資基金股份有限公司

（簡稱：大基金）持有公司約２６５２﹒８３萬股，位列第一大股東。董事長解海華持有公司

１５０６﹒４２萬股，位列第二大股東。

國家集成電路產業投資基金股份有限公司是由國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動等

企業共同發起成立的，中國財政部持股比例約為３６﹒４７％。

不過公司的實際控制權並不在大基金的手中。２０１９年１０月，解海華、陳田安、王建斌

、林國成及陳昕共同簽署《一致行動協議書》，約定各方作為一致行動人行使股東權利，承擔股

東義務，共同參與公司的經營與管理。２０２１年７月，５人再次簽署《一致行動協議書》，約

定至公司首次公開發行股票上市後３６個月內，在公司日常生產經營及其他重大事宜決策等諸方

面保持一致行動。上述５人合計控制公司５０﹒０８％表決權，為公司控股股東、共同實際控制

人。（ｃｔ）

