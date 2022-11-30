《經濟通通訊社３０日專訊》東方盛虹（深：０００３０１）拋出兩單大手筆的投資項目，

涉及總金額約２８４﹒１４億元（人民幣．下同）。

公告顯示，東方盛虹二級控股子公司湖北海格斯擬投資建設配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新

能源材料項目，項目總投資１８６﹒８４億元，建設期為２年。據估算，項目可實現年銷售收入

５６１﹒４６億元，年均利潤總額３３﹒７５億元。

公司表示，項目以磷礦為原料，建設從磷礦到磷酸鐵鋰的全產業鏈產品，拓寬產業範圍、延

伸產業鏈，推動下游產業發展。

另一個項目是公司旗下三級控股子公司盛景新材料擬投資建設聚烯烴彈性體（ＰＯＥ）等高

端新材料項目，項目總投資９７﹒３０億元，建設期為２年。項目可實現年均銷售收入

１３５﹒７９億元，年均利潤總額１７﹒３９億元。

此新材料項目將利用盛虹煉化一體化項目的優勢，生產高附加值的聚烯烴彈性體、 －烯烴

、丁辛醇、丙烯酸及酯、雙酚Ａ高端化工新材料及化學品產品，提升產品附加值和市場競爭力。

項目生產的高端化工新材料，可實現國產化替代，帶動石化產業鏈轉型升級，

東方盛虹早段變動不大，微升０﹒０７％，報１３﹒３８元。（ｄｗ）

