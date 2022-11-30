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AH股新聞

30/11/2022 08:31

《中國房產》內地四城土拍揭曉，北京６宗地攬金１３５億超預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北京、杭州、武漢等地第四輪集中土拍昨日（２９日）收官，
無錫昨日則完成第五輪集中土拍。
　　其中，北京第四輪集中土拍僅６宗地，其中，朝陽３宗，石景山、門頭溝、通州各１宗，總
規劃建築面積３１﹒９３萬平方米，起拍總價１２２﹒９億元（人民幣．下同）。最終，６宗地
成交總金額達１３５﹒２２億元。
　　杭州第四輪集中土拍成交８宗涉宅地塊，成交總金額９８﹒９億元。其中，有３宗地塊觸及
「封頂」搖號，有４宗以底價成交，還有１宗地雖未達到「封頂」，但溢價率也達到
１０﹒７５％。
　　武漢第四輪集中土拍的７宗涉宅用地中，有１宗地已延期至１２月２０日競拍，剩餘６宗地
塊均底價成交，合計成交金額為４５億元。
　　無錫完成第五輪集中土拍，成為首個完成今年第五輪集中土拍的城市。此次出讓的１４宗地
全部底價成交，總成交金額為２２４億元，全年完成率９６％。
　　業內人士認為，北京第四輪土拍熱度一定程度上超出預期；杭州土拍熱度分化依舊，同時企
業拿地更加理性，本土房企成拿地主力；武漢、無錫土地市場則較為冷清，地方國資成拿地大戶
。（ｌｃ）

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