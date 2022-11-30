  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/11/2022 08:47

《駐京專電》易綱與海灣合作委員會成員國央行行長視頻對話

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行發布，人行行長易綱與海灣阿拉
伯國家合作委員會成員國央行行長舉行第二次行長級視頻對話，就經濟增長與通脹、氣候變化影
響以及中國與海灣阿拉伯國家金融合作等議題交換了意見。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/11/2022 08:53  比亞迪擬明年在墨西哥銷售電動車，２０２４年目標銷量最多３萬輛

下一篇新聞︰30/11/2022 08:31  《中國房產》內地四城土拍揭曉，北京６宗地攬金１３５億超預期

其他AH股新聞
More

30/11/2022 09:07  《駐京專電》北京第四批供地，朝陽區三地塊保利、金隅等觸頂成交

30/11/2022 09:01  【大國博弈】英媒：應對制裁，中國擬招募阿里騰訊助力設計芯片

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金