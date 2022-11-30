《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行發布，人行行長易綱與海灣阿拉
伯國家合作委員會成員國央行行長舉行第二次行長級視頻對話，就經濟增長與通脹、氣候變化影
響以及中國與海灣阿拉伯國家金融合作等議題交換了意見。
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30/11/2022 08:47
《駐京專電》易綱與海灣合作委員會成員國央行行長視頻對話
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行發布，人行行長易綱與海灣阿拉
伯國家合作委員會成員國央行行長舉行第二次行長級視頻對話，就經濟增長與通脹、氣候變化影
響以及中國與海灣阿拉伯國家金融合作等議題交換了意見。
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