《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場「中字頭」概念股連續多日表現強勢。業界普遍認為

，處於偏低估值水平的中字頭央企上市公司有望迎來價值重估。

對此，中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）董事長劉烈宏昨日（２９日）在三季

度業績說明會上回應稱，過去２０年的估值模型和披露口徑已經無法再精準地反映出５Ｇ時代，

特別是數字經濟時代運營商的真實投資價值。他表示，今天的中國聯通自身就已經成為數字化的

企業並對外提供數字化服務的科技創新公司。

他強調，股價的波動會受到多種複雜因素影響。但中國聯通堅信，隨著數字經濟的快速發展

，中國聯通的價值也必將被愈來愈多的投資者認可。



＊積極推進與騰訊合營公司組建＊



另外，關於中國聯通與騰訊（００７００）新設合營企業的消息，中國聯通總經理陳忠岳在

說明會上表示，中國聯通下屬子公司聯通創投擬與騰訊創投新設的合營企業，將為高清視頻產業

以及人工智能領域提供新一代ＣＤＮ以及邊緣計算服務。通過此次合作，可以讓聯通、騰訊雙方

的用戶大幅減少網絡路由次數，提升內容下載速度，縮短文件傳輸時間，進一步優化用戶上網體

驗。

目前中國聯通正在積極推進該合營公司的組建。

而分拆聯通智網科技到Ａ股上市方面，目前聯通智網科技已向北京證監局提交上市輔導申請

，並獲得正式受理，目前處於輔導期。中國聯通財務負責人兼董事會秘書李玉焯表示，下一步，

公司會根據其分拆上市的進展情況及時履行信息披露義務。

智網科技成立於２０１５年，是中國聯通下屬從事車聯網專業化經營的控股子公司，提供智

能連接及智能運營專業服務，以及新一代信息技術的智慧交通車路協同、車隊管理及智能座艙等

智能應用服務。（ｌｃ）

