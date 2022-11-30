《經濟通通訊社３０日專訊》福星股份（深：０００９２６）、世茂股份

（滬：６００８２３）、北新路橋（深：００２３０７）３家Ａ股公司２９日晚不約而同發布籌

劃定增事項公告，成為中證監優化房企股權融資政策後的首批落地案例。

世茂股份擬向不超過３５名特定投資者非公開發行股票，數量不超過總股本的３０％。定增

募集資金用於公司「保交樓、保民生」相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息、以

及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

福星股份擬向不超過３５名特定投資者非公開發行股票，擬發行的股票數量不超過本次發行

前公司總股本的３０％，募集資金擬用於公司房地產項目開發。

北新路橋擬向不超過３５名特定投資者非公開發行股票，擬發行的股票數量不超過本次發行

前公司總股本的３０％，擬定增募集資金用於公司項目建設和日常經營。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，上述三家公司股權融資案例的落地說明政策執行

得很快，效果是立竿見影。

嚴躍進認為，首批３家企業的積極行動，表明當前政策已經出現了歷史上罕見的最佳窗口期

，房地產企業要對各類再融資政策做積極解讀，尤其是關注各類機構投資者的資金和投資意願，

主動聯繫主動對接，積極消化目前好的政策效應。（ｌｃ）

