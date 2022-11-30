《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京新增４３８６例新冠陽性，連續第二

日突破４千宗。北京衛健委發布，１１月２８日０時至２４時，北京新增９５７例本土確診病例

和３４２９例無症狀感染者，其中３８５０例隔離觀察人員、４９０例社會面篩查人員；新增

１６例境外輸入確診病例和１２例無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院６６６例，解除醫

學觀察的無症狀感染者１３７４例。



＊北京已啟用２３家方艙，床位使用率為７９﹒７％＊



北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組醫療救治和防院感組新聞組負責人王小娥表示，截至

１１月２９日６時，全市已經啟用方艙醫院２３家，共計收治床位有２３８９２張，在院人數是

１９０３２人，床位的使用率為７９﹒７％。

她表示，要統籌資源優化措施，做好涉疫風險人員日常就醫服務保障，實施分類保障，快速

響應群眾就醫需求，對兒童、孕產婦、長期透析患者、腫瘤放化療患者、急危重症患者等各類涉

疫重點人員情況進行摸排，建立工作台賬；建立社區（村）、醫療小組、社區衛生服務機構與定

點醫院對接機制，多種方式滿足就醫需求；完善轉運措施，暢通外出就醫渠道，封管控區域可組

建群眾就醫保障車隊，醫療機構不得因涉疫風險人員自行前往就醫而拒絕接診；涉疫風險人員外

出就醫須全程做好個人防護，實行閉環管理，就醫結束後立即閉環返回。

