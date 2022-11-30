《經濟通通訊社３０日專訊》早前金山辦公（滬：６８８１１１）與華為簽訂戰略合作備忘

錄，依托雙方的軟硬件能力在鴻蒙生態領域展開深度合作。群益證券分析指，金山辦公是鴻蒙生

態１４家戰略合作夥伴中唯一的辦公軟件品牌。未來將以更低成本、更快速度接入鴻蒙生態，?

且將ＷＰＳ及旗下產品適配華為１＋８＋Ｎ設備，囊括了ＰＣ、平板、手錶等智能終端，為更多

鴻蒙終端用戶提供辦公服務。

當前搭載鴻蒙系統的華為設備已超３﹒２億，較去年同期增長１１３％，鴻蒙生態圈仍在快

速擴容中，疊加信創深化的歷史性機遇，未來來自鴻蒙終端用戶的辦公需求有望持續放量。

分析指，信創產業在外部環境不確定性倒逼下發展加速，行業有望明年全面回暖：在美國出

口管制進一步升級的情況下，中國國內關鍵信息基礎設施及應用軟硬件等品類的可靠供應，成為

經濟健康穩定發展的重要保障，因此也提升了國內信創產業發展的緊迫性；另一方面由于政企端

信創採購節奏的周期性和季節性，預計四季度到明年將成為信創第二階段的起點，年底將進入政

策密集期，信創業務有望快速回暖。公司作為國內辦公軟件龍頭有望持續受益。（ｄｗ）

