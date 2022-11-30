《經濟通通訊社３０日專訊》廣東昨日（２９日）新增８７５４宗本土個案，當中有８８％

來自廣州。在廣州市衛健委今日１５時召開疫情防控新聞發布會前夕，多區率先宣布防疫放寬措

施。

番禺區即時解除所有疫情防控臨時管控區，按低風險區管理，實行「個人防護、避免聚集」

的防範措施。

廣州天河區宣布，即時解除員村、長興、棠下、珠吉街道臨時管控區的管控措施。

海珠區發布優化完善疫情防控措施的通告，提出做好密切接觸者的隔離管理。密切接觸者原

則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。對風險崗位、重點人員

開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

另外，廣州市新增白雲、天河、海珠三區執行「按需」檢測核酸：即長期居家老人、每日網

課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查。



＊傳海珠區有民眾示威，廣州南站否認封站＊



另外，網上流傳片段指廣州昨晚有民眾示威，抗議防疫措施。大批身穿白色防護衣、配備頭

盔的防暴警察到場，他們手持盾牌向前推進，有人向警方投擲雜物，警方其後帶走多人。另一片

段顯示，有懷疑催淚彈落入一條小巷中，冒出火光和濃煙，在場人士慌忙走避。《路透》報道，

拍攝地點是近日感染個案最多的海珠區。

廣州南站近日有大批返鄉旅客滯留，不少都是外省學生，因為廣州有高校宣布提前放假要求

學生離開，亦有部份是剛結束隔離，擔心再受隔離、或未及時獲綠色健康碼，因此在車站留宿。

廣州南站職員否認封站傳聞，廣鐵集團強調，根據國務院聯防聯控機制有關規定，鐵路部門對廣

州南站等進站乘車的旅客嚴格落實１００％查驗４８小時內核酸陰性證明、１００％體溫檢測、

１００％健康碼綠碼亮碼通行，去往北京方向的旅客還需出示「北京健康寶」和二次查驗４８小

時內核酸檢測證明。不符合條件的旅客，不得進站乘車。天氣預報顯示廣州氣溫將大幅下降，呼

籲旅客不要在車站留宿過夜。（ｃｔ）

