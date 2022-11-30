《經濟通通訊社３０日專訊》近日一則「快遞停運」的消息在電商和快遞圈內廣泛傳播。有

網友根據個別快遞公司發給合作商家的停發站點表格，得出目前快遞全國網點「大面積停擺」的

結論。不過，據《上海證券報》在多方求證後得知，該消息不實。目前，確實有部分地區受疫情

影響網點封停，但佔比不大。

國家郵政局有關負責人表示，在當前疫情環境下，確實存在部分快遞網點和從業人員作業存

在受限情況，產業鏈上下游也受到一定影響，導致部分消費者在下單後出現短期內難以及時收到

商品現象。

國家郵政局在２７日召開了重點企業保通保暢工作會議，調度郵政、順豐、京東、中通、圓

通、韻達、申通、極兔、丹鳥等郵政快遞企業，進一步摸清當前行業運行的實際情況，重點針對

疫情防控期間如何保障郵政快遞業正常運行問題，特別是對分撥中心、網點和從業人員都作出了

比較明確和具體的安排。

會議要求，落實好疫情防控第九版方案和「二十條」優化措施，最大限度減少疫情對行業的

影響；還要及時做好網絡調度，與上游電商平台、商家做好溝通，從前端避免造成更多郵件快件

積壓，同時對已經積壓的郵件快件積極推動動態疏解。（ｃｔ）

