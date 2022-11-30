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AH股新聞

30/11/2022 08:53

比亞迪擬明年在墨西哥銷售電動車，２０２４年目標銷量最多３萬輛

　　《經濟通通訊社３０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）墨西哥分公司經
理鄒舟周二（２９日）表示，明年比亞迪將通過墨西哥的七家經銷商，在銷售轎車車型「漢」的
同時，也將開始銷售純電版ＳＵＶ「唐」。鄒舟表示，比亞迪希望２０２３年在墨西哥市場銷售
１萬輛汽車，２０２４年銷售２萬至３萬輛。
　　另外，在美股上市的中國汽車系統股份公司表示，公司在總部接待了比亞迪高管，計劃就未
來的自動駕駛建立戰略夥伴關係。（ｊｔ）

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