《經濟通通訊社３０日專訊》官媒繼續發文探討疫情防控措施。「新華時評」指出，防控工

作更要精準、精細、精心，要服務保障群眾日常生活及看病就醫的個性化需求；要用心用情做好

服務工作，主動作為、多走一步，讓疫情防控工作有力度、有速度，也有溫度。

文章強調，愈是非常時期，愈要把老百姓的冷暖記在心上，將「剛性」的疫情防控工作與「

柔性」的民生服務工作更好地結合起來，既服務好影響群眾生命安全的「急迫事」，亦關照好疏

解焦慮情緒的「暖心事」，耐心細致周到做好群眾服務工作，讓民生保障溫度驅散疫情陰霾。



＊人民日報：任何一個人麻痹大意都可能釀成疫情反彈＊



《人民日報》仲音繼續發表署名文章指出，當前中國本土疫情形勢仍然嚴峻複雜，任何一個

環節疏漏都有可能加劇疫情傳播擴散的風險和防控難度，任何一個人鬆勁懈怠、麻痹大意都可能

釀成疫情反彈，認為只有堅定信心、團結一心，聯防聯控、群防群控，才能築牢疫情防控屏障。

文章重申要堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰，既要築牢科學精準、切實有效的疫情防控屏障，也

要鑄就齊心協力、眾志成城的強大精神防線，做好重點人群疫苗接種等工作，堅定信心迎難而上

，勠力同心共克時艱。（ｗｌ）

