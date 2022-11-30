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AH股新聞

30/11/2022 11:59

【新冠肺炎】廣州現逃離潮，廣鐵籲勿聚集車站，進站須綠碼及核酸

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣州本土疫情持續嚴峻，截至昨日（２９日）全市１１個區均
已禁止堂食，為疫情三年來首次。持續的封控措施為當地民眾帶來諸多不便，該市近日又掀逃離
潮，大量旅客大量於火車站逗留甚至過夜。據內媒報道，廣鐵集團強調，根據國務院聯防聯控機
制有關規定，鐵路部門對廣州南站等進站乘車的旅客嚴格落實１００％查驗４８小時內核酸陰性
證明、１００％體溫檢測、１００％健康碼綠碼亮碼通行，去往北京方向的旅客還需出示「北京
健康寶」和二次查驗４８小時內核酸檢測證明。不符合條件的旅客，不得進站乘車。
　　據廣東衛健委，１１月２９日０－２４時，廣東省新增本土確診病例７７０例。其中，廣州
５４１例，深圳７４例。另有本土無症狀感染者轉確診７４８例，廣州佔絕大部分（６９５例）

　　官媒連日來發文探討疫情封控措施。「新華時評」指出，愈是非常時期，愈要把老百姓的冷
暖記在心上，將「剛性」的疫情防控工作與「柔性」的民生服務工作更好地結合起來，既服務好
影響群眾生命安全的「急迫事」，亦關照好疏解焦慮情緒的「暖心事」，耐心細致周到做好群眾
服務工作，讓民生保障溫度驅散疫情陰霾。（ｗｌ）

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