《經濟通通訊社３０日專訊》英國首相辛偉誠早前發表上任後首次外交政策演說，指與中國

的黃金時代已經結束，英國必須發展新的對華策略，但不能採取冷戰的方式。此番言論被認為是

繼美國、澳洲等國家後，最新一個明確表達與中國關係冷卻的西方國家。中國官媒《環球時報》

日前展開反擊，並用數據說話。報道引述國家商務部的統計數據稱，去年英國在中國新設企業

６１２家，是所有歐洲國家中最多。截至２０２１年底，英國在中國設立企業１１１９９家，累

計投資量為２７５億美元，均排在德國之後，名列歐洲第二。

而以今年首十個月計，英國對中國的投資金額同比增長超過４０％，增幅在全球範圍內僅次

於亞洲的南韓和歐洲的德國，位列第三。中國是英國第二大貿易夥伴，僅次於美國。

此外，報道又援引英中貿易協會的報告指，兩國貿易、教育、旅遊帶來的就業機會，達到

１１﹒４萬至１２﹒９萬個。英國是歐洲國家中，最受中國歡迎的投資目的地，２０００年到

２０２０年的２０年間，中國企業對英國的投資達到４４０億英鎊。中國學生是英國最大的外國

留學生群體，為英國教育部門貢獻２１億英鎊，佔所有收入的７％。疫情前的２０１９年，中國

有８８萬人次到英國旅遊，比十年前增長７倍，在英國消費１７億英鎊。



＊中英黃金時代啟於２０１５年，英方言論或迫於國內壓力＊



關於中英關係進入「黃金時代」的官方宣示，可以追溯到２０１５年。當年９月２２日，英

國時任財政大臣歐思邦在上海證券交易所發表演講，指英國可以成為中國在西方最好的夥伴，相

信可以在未來幾年打造英中關係黃金時代。中國海關總署的數據顯示，２０１５年，中英雙邊貿

易額為７８５億美元，２０２１年突破千億美元大關，達到了１１２６﹒７７億美元。

環時引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，英方近日對華言論是迫於國內壓

力的需要，或者是英國國內各種矛盾和立場相互平衡的結果。但是，基於英國目前的經濟現狀，

有些觀點可能只停留在口頭上，不一定會落實到具體政策。（ｗｌ）

