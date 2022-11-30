《經濟通通訊社３０日專訊》中國防疫政策出現鬆動信號，滬深股市今早小幅低開，上證綜

合指數（滬綜指）低開０﹒２７％，報３１４１﹒４點，深綜指低開０﹒１％，昨日大升的保險

股、白酒股今早集體回吐。

內地新冠疫情連續第二日回落，昨日（２９日）本土新冠確診及無症狀感染合計３７６１２

宗，按日跌２％。內地防疫政策見放寬跡象，鄭州市宣布２９日２４：００起，除高風險區外，

其他區域解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。北京朝陽區稱長期居家老人等可以不參加每日

核酸檢測。不過廣州本土疫情持續嚴峻，截至昨日全市１１個區均已禁止堂食，為疫情三年來首

次。

在過去數日內地多個城市接連出現針對現行防疫政策的抗議活動，對當局管治帶來挑戰。中

央政法委書記陳文清２８日主持召開中央政法委員會全體會議，強調要堅決依法打擊敵對勢力滲

透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。要及時疏導

化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。

近日，多家銀行與房企密集簽署戰略合作協議，並提供了可觀的意向性授信額度。截至目前

已披露授信額度的包括工行、中行、交行、郵儲銀行、興業銀行、上海銀行，合計提供意向性授

信２﹒１３５萬億元人民幣。房企股權融資正式開閘，福星股份（深：０００９２６）、世茂股

份（滬：６００８２３）、北新路橋（深：００２３０７）齊發布籌劃定增事項公告，成為中證

監優化房企股權融資政策後的首批落地案例。

人民銀行公布，今日進行的１７００億元人民幣７天期逆回購中標利率持平，為２％。公開

市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放１６８０億元。（ｊｔ）

