《經濟通通訊社３０日專訊》中國防疫政策出現鬆動信號，惟滬深股市昨日（２９日）大漲

逾２％，創近一個月來最大單日升幅，今早再升動力有限。１１月中國官方製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為４８％，比上月下降１﹒２個百分點，為連續第二個月下跌，創今年４月以來七個

月新低，亦低於市場預期的４９％。

滬綜指今早小幅低開後反覆上落，盤中供氣供熱、煤炭股走強，半日升０﹒２１％，報

３１５６﹒５點；深成指同升０﹒３８％，創業板指升０﹒２％。

外資流入速度減弱，半日循陸股通淨流入超４﹒４５億元（人民幣．下同），兩市半日成交

５６９２億元，較上日同時段成交跌１﹒３％。



＊內地寒流來襲，供氣供熱股跑出＊



寒潮天氣自西向東漸影響中國大部分地區，預料多地出現大風降溫天氣。內地預計中東部大

部地區這幾日內，氣溫將先後下降攝氏１０－１６度，內蒙古中部、河北北部、廣西東北部及貴

州東部等地部分地區累計降溫１８－２０度，局部地區可達２０度以上。內地暖氣需求大增，供

氣供熱股、煤炭股今早大升。佛燃能源（深：００２９１１）漲停，貴州燃氣

（滬：６００９０３）抽升５﹒１％，九豐能源（滬：６０５０９０）、成都燃氣

（滬：６０３０５３）等漲超３％。兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒４％，山煤國際

（滬：６００５４６）升２﹒８％，潞安環能（滬：６０１６９９）走高３﹒１％。

內地疫情持續，不過在民眾連日抗議後，當局防疫政策現鬆動跡象，多地調整核酸政策。鄭

州市放鬆核酸檢測要求並細化防疫區域，北京多區稱長期居家老人等無社會面活動的人員可以不

參加每日核酸檢測。官媒再度發聲，《新華社》引述權威專家稱新冠核酸檢測要適時精準，並非

愈多愈好。核酸檢測需求或減少，取而代之抗原檢測（ＲＡＴ）概念今日開盤大幅拉升，毅昌科

技（深：００２４２０）漲停，優寧維（深：３０１１６６）漲７﹒６％，壘知集團

（深：００２３９８）升３﹒３％。



＊股份行城商行接力輸血，地產股向上＊



近日，多家銀行與房企密集簽署戰略合作協議，並提供了可觀的意向性授信額度。截至目前

已披露授信額度的包括工行、中行、交行、郵儲銀行、興業銀行、上海銀行，合計提供意向性授

信２﹒１３５萬億元人民幣。另外，房企股權融資正式開閘，福星股份（深：０００９２６）、

世茂股份（滬：６００８２３）、北新路橋（深：００２３０７）齊發布籌劃定增事項公告，成

為中證監優化房企股權融資政策後的首批落地案例。地產股繼續造好，籌劃定增的三家公司，福

星股份漲停、世茂股份飆９﹒８５％，北新路橋升２﹒５％。信達地產（滬：６００６５７）、

南山控股（深：００２３１４）漲停，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒８％，大悅城

（深：００００３１）、金科股份（深：０００６５６）等升近４％。（ｊｔ）

