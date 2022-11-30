《經濟通通訊社３０日專訊》內地陸續放寬防疫措施，繼鄭州市宣布解除流動性管理後，廣

州市感染個案最多的海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區均陸續宣布防疫放寬措

施。廣州１１個區２９日宣布禁止堂食，為疫情三年來首次，但政策生效未夠一日，３０日下午

從化區又宣布恢復餐飲堂食。

滬綜指今日好淡爭持，全日小升０﹒０５％，收報３１５１﹒３４點，深成指升０﹒１８％

，創業板指升０﹒２４％。兩市全日成交９３１７億元（人民幣．下同），按日跌３﹒８％，外

資循陸股通淨流入４９﹒１７億元，連續兩日淨流入。

國家統計局公布，今年１１月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８％，比上月下降

１﹒２個百分點，為連續第二個月下跌，創今年４月以來七個月新低，亦低於市場預期的４９％

。１１月份，非製造業商務活動指數為４６﹒７％，比上月下降２﹒０個百分點，低於臨界點，

非製造業景氣水平有所回落。



＊內地再放寬防疫措施，旅遊股高漲＊



網上流傳片段指，廣州海珠區昨晚有民眾示威，抗議防疫措施，防暴警察疑似發射催淚彈驅

散，並帶走多人。在廣州市衛健委今日１５時召開疫情防控新聞發布會前夕，多區率先宣布防疫

放寬措施。另外，廣州市新增白雲、天河、海珠三區執行「按需」檢測核酸：即長期居家老人、

每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查

。

內地陸續放寬防疫措施，消息刺激旅遊股急漲，麗江股份（深：００２０３３）抽升

６﹒３％，嶺南控股（深：０００５２４）飆近６％，桂林旅遊（深：０００９７８）升

３﹒６％，中青旅（滬：６００１３８）升３﹒４％，中國中免（滬：６０１８８８）升

１﹒３％，西域旅遊（深：３００８５９）升１﹒５％，天目湖（滬：６０３１３６）升

１﹒４％，雲南旅遊（深：００２０５９）、宋城演藝（深：３００１４４）、黃山旅遊

（滬：６０００５４）等升近１％。



＊ＭＳＣＩ半年指數盤後生效，獲納入Ａ股收高＊



ＭＳＣＩ半年度指數調整將於今日收盤後正式生效，本次調整中，ＭＳＣＩ中國指數新納入

３６隻中國股票，其中２８隻為Ａ股標的，包括中國中免（滬：６０１８８８）、蘇州銀行

（深：００２９６６）、鋼研高納（深：３０００３４）、燕京啤酒（深：０００７２９）等。

寧德時代（深：３００７５０）尾盤集合競價大筆買入４﹒６６億元，股價收升１﹒９％；鋼研

高納漲３﹒５％，中國中免升１﹒３％，蘇州銀行升１﹒３％。

今冬來最強寒潮繼續影響內地，截至今晨８時，共有２６個省會級城市氣溫創下半年以來新

低。內地暖氣需求大增，供氣供熱股、煤炭股今早大升。佛燃能源（深：００２９１１）漲停，

貴州燃氣（滬：６００９０３）抽升５﹒１％，九豐能源（滬：６０５０９０）、成都燃氣

（滬：６０３０５３）等漲超３％。兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒４％，山煤國際

（滬：６００５４６）升２﹒８％，潞安環能（滬：６０１６９９）走高３﹒１％。（ｊｔ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５３﹒０４ ＋０﹒１２

上證綜合指數 ３１５１﹒３４ ＋０﹒０５ ４０４５﹒００

深證綜合指數 ２０１８﹒６９ ＋０﹒１２ ５２７２﹒００

上證Ｂ股指數 ２８９﹒８２ －０﹒６２ ３﹒７５

深證Ｂ股指數 １１４５﹒６４ ＋０﹒６６ １﹒４３

上證１８０指數 ８２６３﹒２９ －０﹒０２

上證３８０指數 ５８２２﹒１４ －０﹒１６

深證成份指數 １１１０８﹒５０ ＋０﹒１８

中小創新指數 ２３５３﹒９５ －０﹒０１

深圳創業板指數 ２３４５﹒３１ ＋０﹒２４

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