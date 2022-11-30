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AH股新聞

30/11/2022 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０５％，廣州大部分地區解封但禁堂食

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地陸續放寬防疫措施，繼鄭州市宣布解除流動性管理後，廣
州市感染個案最多的海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區均陸續宣布防疫放寬措
施。廣州１１個區２９日宣布禁止堂食，為疫情三年來首次，但政策生效未夠一日，３０日下午
從化區又宣布恢復餐飲堂食。
　　滬綜指今日好淡爭持，全日小升０﹒０５％，收報３１５１﹒３４點，深成指升０﹒１８％
，創業板指升０﹒２４％。兩市全日成交９３１７億元（人民幣．下同），按日跌３﹒８％，外
資循陸股通淨流入４９﹒１７億元，連續兩日淨流入。
　　國家統計局公布，今年１１月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８％，比上月下降
１﹒２個百分點，為連續第二個月下跌，創今年４月以來七個月新低，亦低於市場預期的４９％
。１１月份，非製造業商務活動指數為４６﹒７％，比上月下降２﹒０個百分點，低於臨界點，
非製造業景氣水平有所回落。
　
＊內地再放寬防疫措施，旅遊股高漲＊
　
　　網上流傳片段指，廣州海珠區昨晚有民眾示威，抗議防疫措施，防暴警察疑似發射催淚彈驅
散，並帶走多人。在廣州市衛健委今日１５時召開疫情防控新聞發布會前夕，多區率先宣布防疫
放寬措施。另外，廣州市新增白雲、天河、海珠三區執行「按需」檢測核酸：即長期居家老人、
每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查

　　內地陸續放寬防疫措施，消息刺激旅遊股急漲，麗江股份（深：００２０３３）抽升
６﹒３％，嶺南控股（深：０００５２４）飆近６％，桂林旅遊（深：０００９７８）升
３﹒６％，中青旅（滬：６００１３８）升３﹒４％，中國中免（滬：６０１８８８）升
１﹒３％，西域旅遊（深：３００８５９）升１﹒５％，天目湖（滬：６０３１３６）升
１﹒４％，雲南旅遊（深：００２０５９）、宋城演藝（深：３００１４４）、黃山旅遊
（滬：６０００５４）等升近１％。
　
＊ＭＳＣＩ半年指數盤後生效，獲納入Ａ股收高＊
　
　　ＭＳＣＩ半年度指數調整將於今日收盤後正式生效，本次調整中，ＭＳＣＩ中國指數新納入
３６隻中國股票，其中２８隻為Ａ股標的，包括中國中免（滬：６０１８８８）、蘇州銀行
（深：００２９６６）、鋼研高納（深：３０００３４）、燕京啤酒（深：０００７２９）等。
寧德時代（深：３００７５０）尾盤集合競價大筆買入４﹒６６億元，股價收升１﹒９％；鋼研
高納漲３﹒５％，中國中免升１﹒３％，蘇州銀行升１﹒３％。
　　今冬來最強寒潮繼續影響內地，截至今晨８時，共有２６個省會級城市氣溫創下半年以來新
低。內地暖氣需求大增，供氣供熱股、煤炭股今早大升。佛燃能源（深：００２９１１）漲停，
貴州燃氣（滬：６００９０３）抽升５﹒１％，九豐能源（滬：６０５０９０）、成都燃氣
（滬：６０３０５３）等漲超３％。兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒４％，山煤國際
（滬：６００５４６）升２﹒８％，潞安環能（滬：６０１６９９）走高３﹒１％。（ｊｔ）
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８５３﹒０４　　＋０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１５１﹒３４　　＋０﹒０５　　　　４０４５﹒００　　
　　深證綜合指數　　２０１８﹒６９　　＋０﹒１２　　　　５２７２﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８９﹒８２　　－０﹒６２　　　　　３﹒７５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４５﹒６４　　＋０﹒６６　　　　　１﹒４３　　　　
　　上證１８０指數　８２６３﹒２９　　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５８２２﹒１４　　－０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１１０８﹒５０　＋０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３５３﹒９５　　－０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３４５﹒３１　　＋０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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