《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數半日０﹒１５％，報８２７７﹒４３點，上證
３８０指數半日跌０﹒０４％，報５８２９﹒０５點。燃氣股領漲。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒４４億元，用８﹒５６億
元或１﹒６％。
寒潮天氣自西向東漸影響中國大部分地區，預料多地出現大風降溫天氣。內地暖氣需求大增
，供氣供熱股領漲，貴州燃氣（滬：６００９０３）漲５﹒１％，九豐能源
（滬：６０５０９０）、成都燃氣（滬：６０３０５３）升３﹒３％，新天綠能
（滬：６００９５６）升２﹒３％。
煤炭股同步造好，兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒４％，山煤國際
（滬：６００５４６）升２﹒８％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒１％，中煤能源
（滬：６０１８９８）升１﹒８％。
寧德時代（深：３００７５０）研究院宣布首創的ＡＢ電池系統集成技術，實現鈉鋰混搭，
優勢互補，提高電池系統的能量密度，使鈉離子電池應用有望擴展到５００公里續航車型。這一
續航車型會面向６５％的市場，應用前景非常廣闊。電池巨頭加持，鈉離子板塊早段拉升，維科
技術（滬：６００１５２）漲７﹒５％，豐山集團（滬：６０３８１０）揚２﹒８％，華陽股份
（滬：６００３４８）升４﹒２％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
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