《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數半日０﹒１５％，報８２７７﹒４３點，上證

３８０指數半日跌０﹒０４％，報５８２９﹒０５點。燃氣股領漲。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒４４億元，用８﹒５６億

元或１﹒６％。

寒潮天氣自西向東漸影響中國大部分地區，預料多地出現大風降溫天氣。內地暖氣需求大增

，供氣供熱股領漲，貴州燃氣（滬：６００９０３）漲５﹒１％，九豐能源

（滬：６０５０９０）、成都燃氣（滬：６０３０５３）升３﹒３％，新天綠能

（滬：６００９５６）升２﹒３％。

煤炭股同步造好，兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒４％，山煤國際

（滬：６００５４６）升２﹒８％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒１％，中煤能源

（滬：６０１８９８）升１﹒８％。

寧德時代（深：３００７５０）研究院宣布首創的ＡＢ電池系統集成技術，實現鈉鋰混搭，

優勢互補，提高電池系統的能量密度，使鈉離子電池應用有望擴展到５００公里續航車型。這一

續航車型會面向６５％的市場，應用前景非常廣闊。電池巨頭加持，鈉離子板塊早段拉升，維科

技術（滬：６００１５２）漲７﹒５％，豐山集團（滬：６０３８１０）揚２﹒８％，華陽股份

（滬：６００３４８）升４﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

