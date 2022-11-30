《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒０２％，報８２６３﹒２９點，
上證３８０指數收跌０﹒１６％，報５８２２﹒１４點。
醫藥股大幅走低，創新藥ＣＲＯ板塊領跌，神州細胞（滬：６８８５２０）跌９﹒７％，陽
光諾和（滬：６８８６２１）跌６％，艾力斯（滬：６８８５７８）跌５﹒６％，益方生物
（滬：６８８３８２）跌５﹒１％。
寒潮天氣自西向東漸影響中國大部分地區，預料多地出現大風降溫天氣。內地暖氣需求大增
，供氣供熱股領漲，貴州燃氣（滬：６００９０３）升４﹒１６％，九豐能源
（滬：６０５０９０）升２﹒７％，成都燃氣（滬：６０３０５３）升２﹒８％，新天綠能
（滬：６００９５６）升１﹒９％。
內地防疫政策現鬆動，廣州大部分地區午後突然宣布解除疫情管控，民航股大幅走強，吉祥
航空（滬：６０３８８５）升４﹒２％，中國東航（滬：６００１１５）升２﹒７％，春秋航空
（滬：６０１０２１）升２﹒７％，中國國航（滬：６０１１１１）升２﹒５％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
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