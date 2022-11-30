《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指半日升０﹒３８％，報１１１３１﹒３２點，深證中

小創新指數半日升０﹒３４％，報２３６２﹒１４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２２﹒６６億元，賣盤超買盤，

淨流出２﹒６６億元。

內地疫情持續，不過在民眾連日抗議後，當局防疫政策現鬆動跡象，多地調整核酸政策。核

酸檢測需求或減少，取而代之抗原檢測（ＲＡＴ）概念開盤大幅拉升，易瑞生物

（深：３００９４２）飆１５％，毅昌科技（深：００２４２０）升一成漲停，優寧維

（深：３０１１６６）升７﹒６％，壘知集團（深：００２３９８）升３﹒３％。

多家銀行與房企密集簽署戰略合作協議，目前合計提供意向性授信超過２萬億元，另外，房

企股權融資正式開閘，三間公司發布籌劃定增事項公告，成為優化房企股權融資政策後的首批落

地案例。地產股繼續高漲，福星股份（深：０００９２６）、南山控股（深：００２３１４）漲

停，大悅城（深：００００３１）、金科股份（深：０００６５６）漲逾３％。

汽車產業板塊集體走強，整車板塊一汽解放（深：０００８００）、長安汽車

（深：０００６２５）均漲停，中集車輛（深：３０１０３９）飆８﹒４％，汽車產業鏈跟漲，

毅昌科技（深：００２４２０）、浙江世寶（深：００２７０３）漲停。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

