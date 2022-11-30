《經濟通通訊社３０日專訊》近日，多家銀行與房企密集簽署戰略合作協議，並提供了可觀

的意向性授信額度。截至目前已披露授信額度的包括工行、中行、交行、郵儲銀行、興業銀行、

上海銀行，合計提供意向性授信２﹒１３５萬億元人民幣。

而已簽約的銀行既包括國有大行，也包括股份行和城商行。簽約房企既有國有房企，也有民

營房企；既有房地產開發企業，也有住房租賃企業。從簽約層級看，既有「總對總」的銀行總行

與全國性房企的簽約，也有銀行分行與當地房企的簽約。

分析人士指，各家銀行通過加大對房地產企業意向性授信，加快「保交樓」配套融資資金投

放，推動相關項目復工復建和盡快交付。這些措施有助於改善房地產企業融資，穩定市場信心和

預期，推動房地產市場平穩健康發展。

另外，房企股權融資正式開閘，福星股份（深：０００９２６）、世茂股份

（滬：６００８２３）、北新路橋（深：００２３０７）齊發布籌劃定增事項公告，成為中證監

優化房企股權融資政策後的首批落地案例。

地產股開盤不久後集體高漲，籌劃定增的三家公司，福星股份漲停、世茂股份飆９﹒８５％

，北新路橋升４％。信達地產（滬：６００６５７）、南山控股（深：００２３１４）漲停，新

城控股（滬：６０１１５５）升６﹒５％，大悅城（深：００００３１）、金科股份

（深：０００６５６）、陽光城（深：０００６７１）等升約５％，萬科Ａ

（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）升逾２％，中新集團

（滬：６０１５１２）、上海臨港（滬：６００８４８）升１％。（ｊｔ）

