《經濟通通訊社３０日專訊》寒潮天氣自西向東漸影響中國大部分地區，預料多地出現大風

降溫天氣。內地暖氣需求大增，供氣供熱股、煤炭股今早大升。

供氣供熱股方面，佛燃能源（深：００２９１１）漲停，貴州燃氣（滬：６００９０３）抽

升７﹒１％，九豐能源（滬：６０５０９０）、成都燃氣（滬：６０３０５３）、新天綠能

（滬：６００９５６）、重慶燃氣（滬：６００９１７）、天壕環境（深：３００３３２）、新

天然氣（滬：６０３３９３）、深圳燃氣（滬：６０１１３９）漲約４％。

煤炭股方面，兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒３％，山煤國際（滬：６００５４６）

升３﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）走高３﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）升

２﹒９％，山西焦煤（深：０００９８３）升２﹒５％，華陽股份（滬：６００３４８）升

２﹒５％，中國神華（滬：６０１０８８）升１﹒７％，陝西煤業（滬：６０１２２５）升

１﹒７％，淮北礦業（滬：６００９８５）升１﹒５％，平煤股份（滬：６０１６６６）彈

１﹒６％。

內地預計中東部大部地區這幾日內，氣溫將先後下降攝氏１０－１６度，內蒙古中部、河北

北部、廣西東北部及貴州東部等地部分地區累計降溫１８－２０度，局部地區可達２０度以上，

西北和華北北部等地部分地區有沙塵天氣。預料寒潮過境後，南方多地最低氣溫將速凍至冰點。

（ｊｔ）

