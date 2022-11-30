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AH股新聞

30/11/2022 10:15

《Ａ股焦點》寒潮自西向東影響大部分地區，供氣供熱、煤炭股大升

　　《經濟通通訊社３０日專訊》寒潮天氣自西向東漸影響中國大部分地區，預料多地出現大風
降溫天氣。內地暖氣需求大增，供氣供熱股、煤炭股今早大升。
　　供氣供熱股方面，佛燃能源（深：００２９１１）漲停，貴州燃氣（滬：６００９０３）抽
升７﹒１％，九豐能源（滬：６０５０９０）、成都燃氣（滬：６０３０５３）、新天綠能
（滬：６００９５６）、重慶燃氣（滬：６００９１７）、天壕環境（深：３００３３２）、新
天然氣（滬：６０３３９３）、深圳燃氣（滬：６０１１３９）漲約４％。
　　煤炭股方面，兗礦能源（滬：６００１８８）漲３﹒３％，山煤國際（滬：６００５４６）
升３﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）走高３﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）升
２﹒９％，山西焦煤（深：０００９８３）升２﹒５％，華陽股份（滬：６００３４８）升
２﹒５％，中國神華（滬：６０１０８８）升１﹒７％，陝西煤業（滬：６０１２２５）升
１﹒７％，淮北礦業（滬：６００９８５）升１﹒５％，平煤股份（滬：６０１６６６）彈
１﹒６％。
　　內地預計中東部大部地區這幾日內，氣溫將先後下降攝氏１０－１６度，內蒙古中部、河北
北部、廣西東北部及貴州東部等地部分地區累計降溫１８－２０度，局部地區可達２０度以上，
西北和華北北部等地部分地區有沙塵天氣。預料寒潮過境後，南方多地最低氣溫將速凍至冰點。
（ｊｔ）

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