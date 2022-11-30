《經濟通通訊社３０日專訊》海外中國股票基金積極調倉換股，在１０月顯著增持光伏龍頭

隆基綠能（滬：６０１０１２），同時全面加倉互聯網股票。晨星數據顯示，海外最大中國股票

基金「摩根基金－中國Ａ股機遇基金」１０月加倉隆基綠能，持股數量環比增幅為７﹒４％，截

至１０月末，持股市值達９﹒８０億元人民幣。同期，該基金減持了寧德時代

（深：３００７５０）３﹒２８％、金山軟件（０３８８８）９﹒７７％、招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）１﹒８２％、五糧液（深：０００８５８）２﹒０４％。

隆基綠能目前升１﹒１％，報４５﹒４７元人民幣。其他被減持的股份亦向上，五糧液升

１﹒１％，寧德時代（深：３００７５０）升０﹒２％。惟招商銀行Ａ股跌０﹒２％。

另外，摩根大通旗下另一中國股票基金，１０月全面加倉中國互聯網股票。基金最新規模約

５０億美元，為海外規模排名靠前的中國股票基金。截至１０月底，基金的前十大重倉股包括騰

訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）

、拼多多、網易（０９９９９）、中國平安（０２３１８）、招商銀行、藥明生物

（０２２６９）等。（ｊｔ）

