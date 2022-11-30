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AH股新聞

30/11/2022 11:43

《Ａ股焦點》斯諾威股權拍賣第三次熔斷，寧王、協鑫能科升約１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》１１月２９日，斯諾威５４﹒２９％股權拍賣第三輪拍賣再次
閃電熔斷，到達８億元（人民幣．下同）的封頂價，將等待下一輪拍賣。多家上市公司尋求獲取
斯諾威控制權，包括「寧王」半路突然出手，令斯諾威鋰礦爭奪戰再添變數。
　　早前《斯諾威破產重整案關於公開招募重整投資人結果的公告》顯示，斯諾威重整投資人為
寧德時代（深：３００７５０），備選重整投資人為協鑫能科（深：００２０１５）。業內認為
，這意味著寧德時代很有可能會入主斯諾威，一舉拿下位於四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦和石英巖
礦的礦權，同時需幫助後者清償巨額債務，重振經營。
　　不過，未來斯諾威的控制權歸屬仍存在較大變數。內媒引述協鑫系相關人士對此回應，目前
，重整的進展和結果尚存在不確定性，不過，協鑫系已經「先下手為強」。
　　鑒於協鑫能科已收購債權佔斯諾威總債權的６６﹒７％，並擁有斯諾威４５﹒７１％的股權
，在斯諾威接下來的重整過程中其將為重要一方。根據規定，斯諾威重整計劃一般需要佔比三分
之二以上額度的債權人或者出資人表決通過才可繼續推進。因此如果是協鑫能科、協鑫系方面競
拍成功，它們將掌握斯諾威１００％股權及絕大多數債權，理論上，協鑫能科、協鑫系可以積極
清償債權，申請終止斯諾威破產重整，從而掌控斯諾威。
　　寧德時代半日升１﹒２％，報３８２﹒３元；協鑫能科升０﹒６％，報１３﹒７７元。
　
＊分析料資本對鋰礦熱情暫時難以退卻＊
　
　　對斯諾威鋰礦股權的爭奪，成為資本對鋰礦資源瘋狂追逐的一個縮影。分析人士指出，不管
是現階段鋰價居高不下，還是遠期下游新能源市場的發展前景，都預示著擁有鋰礦資源有利可圖
。這一背景之下，資本對鋰礦的熱情暫時難以退卻。
　　川西鋰礦公司斯諾威５４﹒２８５７％股權曾於今年５月拍出２０億元天價，惟隨後遭遇悔
拍未能成交，拍賣工作時隔半年重啟，目前競爭進入白熱化階段。在阿里資產破產拍賣平台，
１１月２５日，諾威股權拍賣活動第一輪僅耗時２２分便宣告熔斷。第二輪拍賣於１１月２７日
１０：００開始，經過２８次出價，在當日１１：１８：０６熔斷，熔斷時的封頂價為６億元。
斯諾威股權第一輪和第二輪競拍的報名人數均為５，分別吸引５﹒１萬人次、２萬人次圍觀本次
競拍。而第三輪僅３方報名。（ｊｔ）

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