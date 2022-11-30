《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股電信運營商午後再度走強，中國衛通

（滬：６０１６９８）漲停，中國聯通（滬：６０００５０）飆７﹒５％，中國移動

（滬：６００９４１）升５﹒１％創上市新高，中國電信（滬：６０１７２８）升４﹒６％。

Ａ股市場「中字頭」概念股連續多日表現強勢。業界普遍認為，處於偏低估值水平的中字頭

央企上市公司有望迎來價值重估。對此，中國聯通董事長劉烈宏昨日在三季度業績說明會上回應

稱，過去２０年的估值模型和披露口徑已經無法再精準地反映出５Ｇ時代，特別是數字經濟時代

運營商的真實投資價值。他表示，今天的中國聯通自身就已經成為數字化的企業並對外提供數字

化服務的科技創新公司。

另外，上海「雙千兆」行業發展高峰論壇暨「綻放杯」頒獎典禮在臨港新片區召開，同步以

「元宇宙」形式進行項目展示和頒獎。上海市經信委副主任湯文侃致辭指出，上海將繼續發揮「

雙千兆」引擎作用，持續推進７００ＭＨｚ頻段補充完善５Ｇ網絡覆蓋。加快居民小區地下空間

信號覆蓋建設進程，滿足汽車電動化和網聯化的日益增長需求。繼續推動大型企業加快建設符合

自身需求的５Ｇ專網。發揮上海集成電路和信息通信傳統優勢，重點發展５Ｇ關鍵芯片和５Ｇ智

能終端「兩強產業」，推動５Ｇ通信全產業鏈發展。（ｊｔ）

