《經濟通通訊社３０日專訊》前任國家主席江澤民於２０２２年１１月３０日１２時１３分

在上海逝世，享年９６歲。

江澤民不單是中國最重要的政治人物之一，對中國經濟發展也舉足輕重。江澤民於１９８９

年至２００２年出任中國共產黨中央委員會總書記。於江澤民時代，中國經濟在各方面都進行了

大力的改革，包括放鬆匯率管制，改革國企、放開房地產市場、實施分稅制，同時，中國於

２００１年１２月１１日加入了世界貿易組織。

江澤民執政期間，推動了中國金融體制改革。在貨幣市場方面，１９９６年１月人行建立了

全國統一的銀行間同業拆借市場，同年４月放開了對同業拆借利率的管制。１９９７年３月人行

建立了貨幣政策委員會，同年４月正式頒布《中國人民銀行貨幣政策委員會條例》。同時，貨幣

政策的操作手段逐步由過去的貸款規模直接控制為主轉變為運用多種貨幣政策工具調控基礎貨幣

為主。



＊讚揚特區政府抵禦亞洲金融風暴卓有成效＊



江澤民作為前國家主席，曾四次訪港，除了１９９７年，還有１９９８年、２００１年和

２００２年。他在回歸一周年時來港，當時香港正遭遇亞洲金融風暴，他讚揚特區政府施政有方

，穩健處理內外事務，特別在抵禦亞洲金融風暴對香港的衝擊卓有成效。江澤民對香港有深厚感

情，２０１４年１０月，他到國家博物館視察時，在反映香港回歸的大型油畫《世紀大典》前，

特別回憶起９７年香港回歸的盛況。

到２００２年，他第四次訪港，主持特區第二屆政府就職典禮和慶祝香港回歸五周年。他在

典禮上致辭稱，香港「一國兩制」、「港人治港」、高度自治全面落實，證明「一國兩制」完全

行得通，特區政府具有駕馭複雜局勢的智慧和能力，香港人是完全能夠治理好香港。



