《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，今年１１月份，製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為４８％，比上月下降１﹒２個百分點，為連續第二個月下跌，創今年４月以來七個

月新低，亦低於市場預期的４９％。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１１月份，受國內疫情點多面廣頻發，國

際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，中國採購經理指數回落，製造業下行壓力有所加大。但仍

有部分行業保持擴張，其中農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、電氣機械器材等行業

ＰＭＩ和生產經營活動預期指數繼續位於景氣區間，市場需求保持增長，企業對行業發展較為樂

觀。



＊產品訂貨量減少，生產指數、新訂單指數均降＊



１１月份，疫情對部分企業生產經營帶來不利影響，生產活動有所放緩，產品訂貨量減少。

生產指數為４７﹒８％，比上月下降１﹒８個百分點，繼續位於臨界點以下；新訂單指數為

４６﹒４％，比上月下降１﹒７個百分點，其中新出口訂單指數為４６﹒７％，比上月下降

０﹒９個百分點，製造業生產和國內外市場需求均有所回落。同時，供應商配送時間指數降至

４６﹒７％，部分調查企業反映受物流運輸不暢和上下游企業生產活動受限等因素影響，供應商

交貨時間滯後和客戶訂單減少等情況有所增加。

價格指數有所下降。主要原材料購進價格指數為５０﹒７％，低於上月２﹒６個百分點，製

造業原材料採購價格總體水平漲幅收窄；出廠價格指數為４７﹒４％，低於上月１﹒３個百分點

，產品出廠價格總體水平繼續回落。從行業情況看，受市場需求走低等因素影響，以生產基礎性

原材料為主的石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等

行業的兩個價格指數回落幅度較大；農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指

數仍位於５５％以上高位。



＊大、中、小型企業ＰＭＩ均低於臨界點＊



當月大、中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒１％、４８﹒１％和４５﹒６％，比上月下降

１﹒０、０﹒８和２﹒６個百分點，均低於臨界點。調查結果顯示，大、中、小型企業反映資金

緊張和市場需求不足的佔比均有所上升，其中小型企業的佔比分別為４６﹒０％和５８﹒８％，

比上月上升０﹒８和１﹒９個百分點，小型企業生產經營壓力更大。

１１月生產經營活動預期指數為４８﹒９％，低於上月３﹒７個百分點，製造業市場預期總

體有所回落。從行業看，紡織、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行

業生產經營活動預期指數均低於４３％，企業信心不足。（ｗｌ）

