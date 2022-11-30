  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/11/2022 09:52

【數據解讀】統計局：部分地區受疫情影響大，服務業恢復有所放緩

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，１１月份，非製造業商務活動指數為
４６﹒７％，比上月下降２個百分點，連續兩個月低於臨界點，非製造業景氣水平走低。統計局
服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１１月份，部分地區受疫情影響較大，市場活躍度降
低，服務業恢復有所放緩。商務活動指數降至４５﹒１％，低於上月１﹒９個百分點。
　　在調查的２１個行業中，有１５個位於收縮區間，其中道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、
文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於３８％，行業業務總量明顯回落。在雙十一
促銷活動帶動下，快遞需求量明顯上升，郵政業商務活動指數升至５５﹒４％，位於較高景氣區
間；貨幣金融服務、保險等金融行業均高於５７％，業務總量較快增長，為服務實體經濟發展提
供有效支持。
　
＊建築業商務活動指數連續６個月處較高景氣區間＊
　
　　從市場預期看，業務活動預期指數為５３﹒１％，其中批發、鐵路運輸、郵政、電信廣播電
視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數位於較
高景氣區間，企業對行業恢復發展保持信心。
　　建築業繼續位於較高景氣區間。建築業商務活動指數為５５﹒４％，連續６個月位於較高景
氣區間，建築業總體保持較快增長。其中，土木工程建築業商務活動指數為６２﹒３％，高於上
月１﹒５個百分點，企業施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為５９﹒６％，
位於較高景氣區間，企業對行業發展預期總體保持樂觀。
　　１１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為４７﹒１％，比上月下降１﹒９個百分點，連續兩個月位
於收縮區間，表明中國企業生產經營活動總體繼續放緩。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產
指數和非製造業商務活動指數分別為４７﹒８％和４６﹒７％。（ｗｌ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金