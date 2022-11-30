《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，１１月份，非製造業商務活動指數為
４６﹒７％，比上月下降２個百分點，連續兩個月低於臨界點，非製造業景氣水平走低。統計局
服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１１月份，部分地區受疫情影響較大，市場活躍度降
低，服務業恢復有所放緩。商務活動指數降至４５﹒１％，低於上月１﹒９個百分點。
在調查的２１個行業中，有１５個位於收縮區間，其中道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、
文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於３８％，行業業務總量明顯回落。在雙十一
促銷活動帶動下，快遞需求量明顯上升，郵政業商務活動指數升至５５﹒４％，位於較高景氣區
間；貨幣金融服務、保險等金融行業均高於５７％，業務總量較快增長，為服務實體經濟發展提
供有效支持。
＊建築業商務活動指數連續６個月處較高景氣區間＊
從市場預期看，業務活動預期指數為５３﹒１％，其中批發、鐵路運輸、郵政、電信廣播電
視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數位於較
高景氣區間，企業對行業恢復發展保持信心。
建築業繼續位於較高景氣區間。建築業商務活動指數為５５﹒４％，連續６個月位於較高景
氣區間，建築業總體保持較快增長。其中，土木工程建築業商務活動指數為６２﹒３％，高於上
月１﹒５個百分點，企業施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為５９﹒６％，
位於較高景氣區間，企業對行業發展預期總體保持樂觀。
１１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為４７﹒１％，比上月下降１﹒９個百分點，連續兩個月位
於收縮區間，表明中國企業生產經營活動總體繼續放緩。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產
指數和非製造業商務活動指數分別為４７﹒８％和４６﹒７％。（ｗｌ）
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