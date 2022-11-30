《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，１１月份，非製造業商務活動指數為

４６﹒７％，比上月下降２個百分點，連續兩個月低於臨界點，非製造業景氣水平走低。統計局

服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１１月份，部分地區受疫情影響較大，市場活躍度降

低，服務業恢復有所放緩。商務活動指數降至４５﹒１％，低於上月１﹒９個百分點。

在調查的２１個行業中，有１５個位於收縮區間，其中道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、

文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於３８％，行業業務總量明顯回落。在雙十一

促銷活動帶動下，快遞需求量明顯上升，郵政業商務活動指數升至５５﹒４％，位於較高景氣區

間；貨幣金融服務、保險等金融行業均高於５７％，業務總量較快增長，為服務實體經濟發展提

供有效支持。



＊建築業商務活動指數連續６個月處較高景氣區間＊



從市場預期看，業務活動預期指數為５３﹒１％，其中批發、鐵路運輸、郵政、電信廣播電

視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數位於較

高景氣區間，企業對行業恢復發展保持信心。

建築業繼續位於較高景氣區間。建築業商務活動指數為５５﹒４％，連續６個月位於較高景

氣區間，建築業總體保持較快增長。其中，土木工程建築業商務活動指數為６２﹒３％，高於上

月１﹒５個百分點，企業施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為５９﹒６％，

位於較高景氣區間，企業對行業發展預期總體保持樂觀。

１１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為４７﹒１％，比上月下降１﹒９個百分點，連續兩個月位

於收縮區間，表明中國企業生產經營活動總體繼續放緩。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產

指數和非製造業商務活動指數分別為４７﹒８％和４６﹒７％。（ｗｌ）

