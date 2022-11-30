《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指高開２６０點，報１７５５８點。最高升
９０６點報１８２０４點，最低升２３８點報１７５３６點。恒指收報１８２０４點，升９０６
點或５﹒２４％。
北水全日淨流出１０﹒９８億元，上日淨流入６６﹒３８億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１６６７﹒５７億元增加４１％。其中港股通成交５６２﹒５億元，佔總成交
３３﹒７％。
美團升１１﹒４８％報１５５﹒４元，北水淨買入１２﹒１億元；騰訊控股升５﹒８５％報
２８５﹒８元，北水淨買入９﹒１億元；中國平安升１２﹒９％報４７﹒２５元，北水淨買入
１﹒３億元。
盈富基金升５﹒１７％報１８﹒３２元，北水淨賣出３４億元；恒生中國企業升５﹒９５％
報６３﹒０８元，北水淨賣出１３﹒８億元；工商銀行升２﹒６５％報３﹒８８元，北水淨賣出
３﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １２﹒０９
騰訊控股 （００７００） ９﹒１１
中國平安 （０２３１８） １﹒３４
康希諾生物 （０６１８５） ０﹒８４
碧桂園 （０２００７） ０﹒６５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －３４﹒０３
恒生中國企業 （０２８２８） －１３﹒８２
工商銀行 （０１３９８） －３﹒５０
建設銀行 （００９３９） －３﹒３３
碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒４２
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