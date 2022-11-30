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AH股新聞

30/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒９８億元，買美團沽盈富

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指高開２６０點，報１７５５８點。最高升
９０６點報１８２０４點，最低升２３８點報１７５３６點。恒指收報１８２０４點，升９０６
點或５﹒２４％。
　　北水全日淨流出１０﹒９８億元，上日淨流入６６﹒３８億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１６６７﹒５７億元增加４１％。其中港股通成交５６２﹒５億元，佔總成交
３３﹒７％。
　
　　美團升１１﹒４８％報１５５﹒４元，北水淨買入１２﹒１億元；騰訊控股升５﹒８５％報
２８５﹒８元，北水淨買入９﹒１億元；中國平安升１２﹒９％報４７﹒２５元，北水淨買入
１﹒３億元。
　　盈富基金升５﹒１７％報１８﹒３２元，北水淨賣出３４億元；恒生中國企業升５﹒９５％
報６３﹒０８元，北水淨賣出１３﹒８億元；工商銀行升２﹒６５％報３﹒８８元，北水淨賣出
３﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒０９
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　９﹒１１
　　中國平安　　（０２３１８）　　　　　　１﹒３４
　　康希諾生物　（０６１８５）　　　　　　０﹒８４
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　　０﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－３４﹒０３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１３﹒８２
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－３﹒５０
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒３３
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－２﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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