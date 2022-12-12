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AH股新聞

12/12/2022 14:44

《中國要聞》胡潤發布女企業家排行榜：碧桂園楊惠妍第十次居首

　　《經濟通通訊社１２日專訊》胡潤研究院今日發布中國女企業家財富排行榜，碧桂園
（０２００７）聯席主席４１歲的楊惠妍財富較去年縮水１１００億（人民幣．下同），即
５９％，但仍然以７５０億元第十次成為中國女首富。
　　龍湖（００９６０）創始人５８歲的吳亞軍財富較去年下降２３％，以７３５億元保持第二
，並蟬聯中國白手起家女首富。今年１０月吳亞軍辭任龍湖集團執行董事、董事會主席。
　　新鴻基（０００１６）９３歲的鄺肖卿以６９５億元財富首次進入前三，比去年上升２位。
鄺肖卿是新鴻基地產創辦人郭得勝的夫人，通過信托基金持有新鴻基地產股份。
　　另外，第四名至第十名分別是富華集團創辦人陳麗華、立訊精密（深：００２４７５）董事
長王來春、翰森製藥（０３６９２）創始人鐘慧娟、華熙國際董事長趙燕、蘇商集團董事局主席
嚴昕、醫美企業愛美客（深：３００８９６）創辦人簡軍、海天味業（滬：６０３２８８）副董
事長程雪。
　
＊首大財富來源仍為房地產行業＊
　
　　從行業來看，女企業家財富來源第一仍為房地產業（人數佔比１７％）；能源超過大健康，
首次成為第二大財富來源，上榜人數佔比１０％；金屬與礦、食品與飲料、消費品行業並列第三
，上榜人數佔比７％；從事傳統行業的比例從去年的６７％上升至７４％，同時從事新興行業的
比例從去年的３３％下降到２６％。
　　胡潤表示，馬雲的太太張瑛因看不清她在公司的股權沒上榜；格力電器
（深：０００６５１）的董明珠因財富未達到門檻沒上榜。（ｌｃ）

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