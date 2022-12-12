《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海第四批集中供地於上周五（９日）收

官，６宗地塊全部成交，成交總額為１２６﹒７８億元人民幣，出讓總面積為３２﹒７１萬平方

米，平均溢價率３﹒６９％，較第三批次略有回升。

與前三批次集中供地的大體量不同，上海第四批次只有６宗含宅用地出讓，創下２０２１年

開啟集中供地以來集中土拍規模之新低。這六宗地塊中，熱度最高的當屬寶山區共富地塊和青浦

趙巷地塊，兩地分別被佳運集團和廈門國貿競得，溢價率分別為９﹒４５％和８﹒９６％，成為

本場土拍唯二的溢價成交地塊。

至此，上海今年已完成四個批次集中供地，合計推出１２２宗地全部成交，總出讓金約

２５９７﹒８９億元人民幣。

房地產數據服務商克而瑞分析指，雖然近來面向房企的融資政策有所放鬆，但在行業資金偏

緊的背景下，受益房企較為有限，大多數民營房企的資金壓力仍舊趨緊，進而影響了房企的競拍

熱情。除此之外，疫情影響下，相對一部分人群工作和收入受到影響，未來收入預期明顯下降，

購房需求也極大地收縮或延後，房企基於對項目去化的擔憂，土拍態度也變得相對謹慎。要想讓

市場熱度回升，仍需等待需求側調控放松取得理想的成效。

