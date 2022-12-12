《經濟通通訊社１２日專訊》據《財聯社》引述知情人士稱，工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）擬為碧桂園（０２００７）提供「內保外貸」業務，貸款規模初定為３億
美元，具體金額還有待最後確定。（ｂｉ）
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12/12/2022 19:05
【內房困局】據報工行擬為碧桂園提供內保外貸，初步規模３億美元
《經濟通通訊社１２日專訊》據《財聯社》引述知情人士稱，工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）擬為碧桂園（０２００７）提供「內保外貸」業務，貸款規模初定為３億
美元，具體金額還有待最後確定。（ｂｉ）
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