《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



擴需求穩經濟，各地密集出大招亮新招

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

逾４０城發放新一輪消費券，促進消費市場加快恢復；多個省市組團赴海外搶訂單、引外資，既

積極推動外貿企業開拓市場，也有力提振各方信心??１２月以來，各地紛紛加力穩經濟促增長

，促消費、穩外貿成為重要著力點。



三大動向勾勒深化ＲＥＩＴｓ試點路線圖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

繼續推進基礎設施ＲＥＩＴｓ常態化發行十條措施落實落地；進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍；

加快打造ＲＥＩＴｓ市場的保障性租賃住房板塊??監管部門釋放的最新信號表明，基礎設施

ＲＥＩＴｓ試點有望進一步提速擴圍。



首批央地合作模式民營房企融資支持試點項目落地

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

滬深交易所日前落地市場首批「央地合作」模式民營房企融資支持試點項目，並實現全額增信支

持。首批項目共涉及新希望、美的置業、碧桂園三家民營房企，合計簿記發行３４﹒３億元人民

幣的公司債。





《上海證券報》



金融穩定長效機制建設扎實推進

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

從清掃影子銀行、處置不良資產到精準「拆彈」風險企業??過去五年來，防範化解重大金融風

險取得重要成果，重點領域的風險得到穩妥處置，金融逐步回歸本源。



人行副行長宣昌能：已開展四個領域轉型金融標準研究

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行副行長宣昌能１０日在上海外灘金融峰會上表示，要總結提煉綠色金融的有效做法並將其運

用到轉型金融領域。下一步將做好五項工作，包括抓緊研制轉型金融標準、強化氣候類信息披露

要求、進一步豐富和完善轉型金融工具等。



銀保監會：支持符合條件的外資銀行設立理財子公司

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

銀保監會國際部主任廖媛媛９日在上海外灘金融峰會上表示，擴大制度型開放將為外資銀行保險

機構在華發展帶來新機遇。通過完善政策，監管部門支持符合條件的外資銀行設立理財子公司，

參加國債期貨等業務試點





《證券時報》



各地加大馬力復工忙，調整能源供需力保迎峰度冬

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

進入１２月，製造業生產持續回暖，多地宣布規模以上工業企業復工率超八成。不過，復工復產

持續推進，今冬能源供應也進一步趨緊。除了此前發改委在煤炭供給端的部署，已有部分地方在

發電側和需求側兩端同時發力，做好迎峰度冬工作。



多地落實稅費支持政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，新的組合式稅費支持政策、穩經濟一攬子政策和接續措施分批推出，為減輕市場主體

負擔、穩住宏觀經濟大盤提供有力支撐。當前多地正採取積極舉措，推動一系列稅費支持政策落

實落細，為企業減負擔加活力。



全球油價又到十字路口，可再生能源供應能力須加強

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

剛剛過去的一周，布倫特、ＷＴＩ期貨結算價連續５個交易日下跌，油價創下２０２１年１２月

以來最低，當周跌幅則是半年來最大單周跌幅。（ｌｃ）

