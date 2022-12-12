《經濟通通訊社１２日專訊》化學原料藥和制劑生產商新華製藥（深：０００７５６）高開

後漲停，報３５﹒８９元人民幣，此前已連續三個交易日漲停。新華製藥在深交所互動易平台表

示，公司正積極配合國家防疫政策有關要求，生產車間多條智能化生產線開足馬力，加班加點生

產布洛芬片、維生素Ｃ片等市場急需藥品，全力保障市場供應。

因「熊去氧膽酸」概念和阿茲夫定治療新冠等，新華製藥今年來股價一路走高，年初迄今累

計漲約２﹒２倍。

其他熊去氧膽酸概念股持續走強，宣泰醫藥（滬：６８８２４７）急升１５％，上海凱寶

（深：３０００３９）飆９％，共同藥業（深：３００９６６）升７﹒８％，千紅製藥

（深：００２５５０）升５﹒５％，海辰藥業（深：３００５８４）升５﹒３％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）升３﹒９％，賽升藥業（深：３００４８５）升３﹒４％，廣生堂

（深：３００４３６）升２﹒９％，復星醫藥（滬：６００１９６）升２﹒６％。

另外，吉林敖東（深：０００６２３）在互動平台表示，目前吉林敖東大藥房連鎖有限公司

及其子公司有藥店近２００家，各家藥店所銷售產品涵蓋公司自產產品和其他公司產品，目前抗

病毒類、止咳祛痰類、感冒類等產品貨源有保障，庫存合理，同時能夠積極配合當地防疫部門的

要求做好防控藥品的供應工作。吉林敖東早段漲近２％。（ｃａ）

