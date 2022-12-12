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AH股新聞

12/12/2022 10:00

《Ａ股焦點》熊去氧膽酸概念股持續走強，新華製藥四連板

　　《經濟通通訊社１２日專訊》化學原料藥和制劑生產商新華製藥（深：０００７５６）高開
後漲停，報３５﹒８９元人民幣，此前已連續三個交易日漲停。新華製藥在深交所互動易平台表
示，公司正積極配合國家防疫政策有關要求，生產車間多條智能化生產線開足馬力，加班加點生
產布洛芬片、維生素Ｃ片等市場急需藥品，全力保障市場供應。
　　因「熊去氧膽酸」概念和阿茲夫定治療新冠等，新華製藥今年來股價一路走高，年初迄今累
計漲約２﹒２倍。
　　其他熊去氧膽酸概念股持續走強，宣泰醫藥（滬：６８８２４７）急升１５％，上海凱寶
（深：３０００３９）飆９％，共同藥業（深：３００９６６）升７﹒８％，千紅製藥
（深：００２５５０）升５﹒５％，海辰藥業（深：３００５８４）升５﹒３％，華潤雙鶴
（滬：６０００６２）升３﹒９％，賽升藥業（深：３００４８５）升３﹒４％，廣生堂
（深：３００４３６）升２﹒９％，復星醫藥（滬：６００１９６）升２﹒６％。
　　另外，吉林敖東（深：０００６２３）在互動平台表示，目前吉林敖東大藥房連鎖有限公司
及其子公司有藥店近２００家，各家藥店所銷售產品涵蓋公司自產產品和其他公司產品，目前抗
病毒類、止咳祛痰類、感冒類等產品貨源有保障，庫存合理，同時能夠積極配合當地防疫部門的
要求做好防控藥品的供應工作。吉林敖東早段漲近２％。（ｃａ）

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