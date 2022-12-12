《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》人行副行長宣昌能周六（１０日）在上海

外灘金融峰會上表示，要總結提煉綠色金融的有效做法和有益模式並將其運用到轉型金融領域。

未來要抓緊研制轉型金融標準，人行已組織開展了鋼鐵、煤電、建築建材、農業等四個領域轉型

金融標準研究，條件成熟時將公開發布，為滿足高碳行業低碳轉型的合理融資需求提供依據。

轉型金融就是指為有轉型意願和轉型計劃的高碳企業提供轉型所必要的資金支持。監管部門

應先明確轉型金融的標準，要不然就可能會出現「假轉型」，就如同過去在綠色金融當中經常會

用「洗綠」、「漂綠」這樣的概念。

此外，宣昌能還表示，要強化氣候類信息披露要求。未來，要督促經濟主體制定碳減排路線

圖，促進經濟利益與節能降碳行為掛鈎；重點探索開發符合中國國情的金融機構碳核算方法，逐

步拓展碳核算和相關信息披露範圍；大力增加轉型金融產品與服務供給，支持具有明確低碳轉型

策略、內部治理完善的企業獲得多種形式的融資；研究完善綠色金融綜合評價指標體系，有序擴

大評價範圍、拓展評價結果運用場景。

